Show de Giovani Cidreira marca lançamento da revista Fraude

De volta ao presencial, o evento Frauday, realizado pelo Petcom, da Faculdade de Comunicação da Ufba, acontece nesta sexta-feira (29), às 19h, no no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. A festa marca o lançamento da 21ª edição da Revista Fraude e contará com show do cantor e compositor Giovani Cidreira, além de discotecagem de Tia Carol e Jamil.

Um dos principais nomes da música contemporânea da Bahia, Giovani Cidreira apresenta um show que contempla diversas fases da sua carreira, de Japanese Food, seu primeiro disco, até Nebulosa Baby, projeto mais recente do artista. Vindo de uma tradição da canção brasileira, Giovani não hesita em expandir seus horizontes e inovar ao reunir referências diversas, da MPB ao rap, criando trabalhos únicos e sensíveis. A abertura da noite fica por conta do DJ Jamil, que já toca em festas ao redor de Salvador desde 2014.

Produzida pelos integrantes do grupo desde 2004, a Revista Fraude é publicação de jornalismo cultural e chega à sua 21ª edição neste semestre, com reportagens sobre temas variados, como um roteiro de lugares para comer na Avenida Sete, a presença feminina da música baiana, perfil do ator e diretor Lelo Filho ou um painel da cena do break local. E também traz conteúdos multimídia.

SERVIÇO

O quê: Frauday - Lançamento da 21ª Revista Fraude

Atrações: Giovani Cidreira, Tia Carol e DJ Jamil

Quando: 29 de julho, das 19h até 0h

Onde: Largo Quincas Berro D’Água - Pelourinho

Valor: R$10,00 (lote promocional)