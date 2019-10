Show de Maria Bethânia tem ingressos à venda a partir de terça (15)

A cantora Maria Bethânia se apresenta em Salvador com o novo show Claros Breus, no dia 8 de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima terça-feira (15), na bilheteria do TCA, a partir das 10h, ou no site e nos pontos de vendas presenciais do Ingresso Rápido.

Os ingressos custam R$ 150 | R$ 75 (plateia) e R$ 300 | R$ 150 (camarote) e também podem ser encontrados nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, 10h às 22h. A bilheteria do TCA funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 9h às 21h. A meia entrada é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para o evento. A comprovação do benefício é obrigatória com documentação.