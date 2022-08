Show de Milton Nascimento em Salvador terá participação de Simone 

Depois de um início emocionante, está chegando a hora dos fãs de Milton Nascimento em Salvador receberem a turnê A Última Sessão de Música, que marca a despedida do artista dos palcos. O público do show em Salvador e Recife vai viver um momento especial, com a participação da cantora Simone, convidada por Milton para dividir o palco com ele na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 9 de setembro; e na Arena Pernambuco, no dia 11 de setembro.

“Ter uma amiga como Simone dividindo o palco em dois lugares tão importantes pra mim vai ser um momento incrível. Além dela ter sido uma das principais intérpretes das minhas músicas, Simone tem uma musicalidade única. E é com certeza das grandes cantoras do mundo. Será um privilégio gigante ter ela comigo nesses shows”, declara Milton.

Sobre o repertório, Bituca adianta que pretende surpreender os fãs: “A gente já conversou sobre o set list dessa turnê e pensamos no que podemos cantar juntos. Mas, no final, optamos por fazer uma surpresa para quem for aos shows. Uma coisa é certa: vai ser um momento único - tanto pra mim quanto para os fãs”.

Os ingressos estão à venda no último lote, através do link www.ticket360.com.br/miltonnascimento. A turnê A Última Sessão de Música vai contar ainda com um pocket show de abertura do cantor Zé Ibarra.

Serviço - Milton nascimento em A Última Sessão de Música | dia 9 de setembro, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 300 / R$ 150