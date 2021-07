Show de Sara Abreu ressalta a força feminina na música

A partir da perspectiva de uma mulher de origem mineira em seu desabrochar em terras baianas, a artista Sara Abreu apresenta o show de lançamento do EP De Rio A-Mar, neste sábado (17), às 17h, direto do espaço cultural Casa da Mãe. O trabalho, que já no título destaca a força das águas e da presença das mulheres na cena musical soteropolitana, terá transmissão pelo canal do YouTube da artista. O acesso é livre, mas a artista conta com contribuições voluntárias do público que estão disponíveis no Sympla (/showderioamar).

No show que tem participação das mulheres do Samba das Cumades, a cantora, compositora e instrumentista toca violão de 7 cordas, acompanhada da percussionista Poliana Coelho e do flautista Tito Fukunaga. O repertório mescla sonoridades baianas e mineiras e ritmos como samba, baião e ijexá. Além das músicas autorais gravadas no EP, Sara apresenta canções inéditas e de artistas consagrados como Dorival Caymmi e Mateus Aleluia, da Bahia, Fernando Brant e Milton Nascimento, de Minas Gerais.

Trazida para a Bahia pelo amor ao mar e à Capoeira Angola, Sara se dedica à arte há 20 anos. De Minas, traz como referência musical o Clube da Esquina, e em Salvador mergulha nas matrizes africanas, nos ritmos nordestinos, no samba e em sua ancestralidade. Envolvida com os movimentos de mulheres capoeiristas e sambistas, se afirmando como mulher-artista-feminista, Sara começou sua relação com a Bahia na adolescência, atraída tanto pelas belezas naturais como pelo forró.

Aos 17 anos, chegou em Salvador para participar de um evento de capoeira organizado pelo Mestre Lua Rasta, na Ilha de Itaparica, onde foi iniciada na Capoeira Angola. "Comecei a alimentar o desejo de vir morar em Salvador, perto do mar e da musicalidade tão rica desta terra, num momento em que eu já me desenvolvia na arte da percussão, tocando pandeiro, triângulo e berimbau, e nutria o interesse de pesquisar ritmos brasileiros”, conta a artista.

Já na capital baiana, passou a cursar mestrado em Capoeira e Educação e decidiu aprender a tocar violão 7 cordas, através do mestre Edson Sete Cordas. “Ele veio a falecer menos de um ano depois que iniciamos nossas aulas, tempo suficiente para me dar todo o incentivo com o violão de 7 cordas”, revela.

Serviço

O quê: show on-line de lançamento do EP "De Rio A-Mar", da artista Sara Abreu

Quando: sábado (17), às 17h

Transmissão: YouTube.com/saraabreu

Ingresso: pague quanto quiser (pelo Sympla)