Show de Whindersson Nunes em Salvador é adiado; veja nova data

A apresentação do humorista Whindersson Nunes em Salvador, em julho, foi adiada em função dos problemas de saúde do artista, que está em tratamento contra a depressão.

O show que aconteceria no dia 20 de julho, às 19h, na Concha Acústica do TCA, agora passa para o dia 10 de novembro, no mesmo local e horário.

Quem já adquiriu ingresso poderá utilizar o mesmo na nova data, sendo necessário preservá-lo, sem necessidade de troca. Caso não possa comparecer à nova apresentação, o reembolso poderá ser solicitado até o próprio dia do evento, 10 de novembro de 2019.

A luta de Whindersson contra a depressão foi amplamente divulgada por ele nas redes sociais em abril. “Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim", disse à época, levantando o debate em todo o Brasil. “Muita gente não entende quase nada sobre esse assunto. O sentimento que eu senti era mais ou menos isso, não ter amor pela vida. Graças a Deus eu achei rápido meu caminho de volta pra casa. Eu estava trabalhando demais e não estava tendo tempo pra viver. Como é que eu ia gostar da vida se eu não estava vivendo?”, desabafou um mês depois.

Mais sobre a troca de ingressos

Para ingressos adquiridos na bilheteria do TCA ou dos SACs, o titular da compra deve se dirigir à bilheteria do TCA, apresentando documento oficial com foto e CPF, além do cartão de crédito/débito com que realizou a compra e o ingresso do espetáculo. Para ingressos comprados pelo site www.ingressorapido.com.br ou aplicativo da Ingresso Rápido, é necessário solicitar o estorno pelo SAC, através do endereço http://sac.ingressorapido.com.br, respeitando o mesmo prazo. Para mais informações, consulte www.ingressorapido.com.br/policies.

Serviço

O QUÊ: Whindersson Nunes

QUANDO: 10 de Novembro (domingo), 19h

ONDE: Concha Acústica do TCA

INGRESSOS: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia) – PISTA; R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia) - CAMAROTE

Vendas: Bilheteria do teatro, SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pela internet através do site do Ingresso Rápido