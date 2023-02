Show de Zé Vaqueiro é interrompido após tiros em festa de Carnaval

Durante uma apresentação de Carnaval em Beberibe, cidade do interior do Ceará, tiros foram disparados em meio à multidão. O show, do cantor Zé Vaqueiro, foi interrompido e a população se afastou do local. Em vídeos gravados por uma pessoa presente no momento dos disparos, pode-se ver imagens de pessoas dispersas no local onde o show acontecia. "Carnaval de Beberibe acabou em 'bala'", diz o áudio em um dos vídeos. "Acabaram de 'matar um' ali (...) acabou-se o Carnaval em Beberibe."

O cantor Zé Vaqueiro, que se apresentava no momento que os disparos foram ouvidos pela população, saiu do palco às pressas, assim como a sua banda. No vídeo que circula nas redes sociais, a banda do artista percebe a movimentação antes dele, que para de cantar após o segundo disparo ouvido e sai do palco.

Apesar da apresentação interrompida, a praça onde a população de Beberibe estava concentrada não foi totalmente esvaziada; nas imagens, vários grupos de pessoas continuam no local.

A Polícia Militar do Estado do Ceará, por meio da sua Assessoria de Comunicação, informou que as ocorrências em Beberibe estão sendo investigadas, mas que não há mais informações sobre o caso.

Veja a nota da PMCE na íntegra:

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que está com policiamento preventivo e ostensivo, tanto de forma ordinária, quanto extraordinária, dispostos durante o dia e a noite em Beberibe, para o período de Carnaval. Acerca da denúncia relativa a disparos de arma de fogo, o fato está sendo apurado.

A corporação permanece à disposição e deve ser acionada, via telefone 190, mediante alguma ação suspeita; denúncias acerca da identidade e/ou localização de suspeitos de qualquer delito podem ser repassadas por meio do telefone 181. As informações são sigilosas e anônimas.