Show do Criança Esperança reúne grandes nomes da música brasileira nesta segunda-feira

Uma ode às crianças. Às pequenas e às que vivem dentro de cada um de nós. Essa é a temática do show da 34ª edição do ‘Criança Esperança’, que vai ao ar nesta segunda-feira (19), ao vivo, após A Dona do Pedaço. O programa vai contar com alguns dos maiores nomes da música brasileira em blocos temáticos, que vão refletir sobre assuntos como meio ambiente, valorização dos professores, empoderamento feminino e racismo.

Encontros entre doadores e beneficiados pela campanha vão ser mostrados e o show ainda conta com as protagonistas da série Aruanas Leandra Leal, Camila Pitanga, Tais Araújo e Thainá Duarte, que falam sobre a urgente questão do meio ambiente. No total, serão três blocos, que tambpem relembrarão clássicos da memória afetiva do público de todas as idades. A apresentação do programa fica por conta de Leandra Leal, Dira Paes, Fernanda Gentil, Jonathan Azevedo e Flávio Canto.

Com uma verdadeira história de amor com a campanha, Sandy & Junior, em plena turnê nacional, abrem a grande festa e interpretam ‘Vamo Pulá’. Ivete Sangalo canta “Eu apenas queria que você soubesse”, numa reverência do adulto às crianças. Michel Teló e Elba Ramalho entoam ‘Bate Coração” e Gilberto Gil e Anitta interpretam “Palco”. Marília Mendonça, Luan Santana e a dupla Matheus & Kauan trazem a verve sertaneja em versões repaginadas de clássicos da MPB. Tiago Abravanel e Jennifer Nascimento defendem “Pega na mentira”. Iza e Karol Conka interpretam “Roda Viva”, em alusão à questão racial no Brasil. Enquanto Lulu Santos e Buchecha revivem “Tempos Modernos”. Com muito samba, Thiaguinho e Péricles encerram o show do ‘Criança Esperança 2019’.

O cenário do palco montado nos Estúdios Globo, no Rio, terá os tradicionais bonequinhos do Criança Esperança maiores que os outros elementos em cena, como a cidade, os adultos e os próprios cantores, - uma alusão ao foco da campanha que, mais do que nunca, está nas crianças. Um supermesão com alguns dos 31 mobilizadores e convidados especiais acompanha o show no local.