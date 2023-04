Show gratuito de Carlinhos Brown marca 35 anos do Shopping Barra

A voz de Carlinhos Brown preencheu os quatro cantos do Shopping Barra ontem (27) e transformou a noite comum de quinta-feira em um espetáculo no meio do centro de compras. O show em clima intimista marcou os 35 anos de existência do empreendimento.

A apresentação aconteceu na Praça Central, mas o espaço não foi suficiente para a multidão que parou para assistir. A opção foi ocupar as sacadas dos andares superiores, que também davam vista para o palco. O resultado foi um cenário que lembrava uma Concha Acústica lotada.

A celebração começou com canções tranquilas, que emocionaram o público com as letras sobre o amor entre as pessoas e pela natureza como. Quando o ritmo acelerou, a emoção se conectou com a euforia. Alguns colocaram o sentimento para fora pulando, balançando as mãos e cantando o mais alto que podiam.

A supervisora pedagógica Sônia Nabuco, 45 anos, se rendeu à emoção enquanto tentava registrar o momento. "Carlinhos é inspiração. Ele representa nossa cultura e abre portas para que outros façam o mesmo. A paixão por ele se explica exatamente pelo que ele é: fantástico", descreveu a admiradora.

Músicas de Brown são trilhas sonoras das vidas de Sônia e Laura (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

A filha dela, Laura Nabuco, 13 anos, bebe da mesma fonte, desde a barriga da mãe. "Não tenho uma música preferida, porque cada uma das letras que ele escreve encaixa perfeitamente em algum momento da nossa vida", afirmou a estudante. Segundo Brown, o repertório da noite foi escolhido a dedo, para tornar o encontro com o público perfeito.

"Eu estou muito feliz de estar aqui, pois este é um encontro familiar. Esse repertório foi escolhido para acolher algo que nós somos: a Bahia, o axé de todos os estilos", disse Brown.

A noite foi marcada por boas escolhas. Uma das mais especiais foi o momento em que o cantor distribuiu rosas vermelhas para a plateia. Para finalizar a apresentação, ele convidou crianças para cantarem junto com ele, no palco. Pela reação do público, o espetáculo que durou cerca de uma hora, poderia se estender pela noite inteira.

Com o fim da apresentação, o público se dividiu entre as vitrines das lojas com os novos produtos da temporada Outono/Inverno e a nova unidade da cafeteria Starbucks. Ambos chegaram ao shopping ontem, como parte da programação de aniversário. As coleções das estações mais frias fazem alusão ao estilo dos anos 90 e à busca pela simplicidade por meio de tons mais neutros como o bege, cinza e preto.

Já o Starbucks, chega para garantir aos clientes a experiência de uma cafeteria conhecida mundialmente. Essa é a segunda unidade da empresa em Salvador. Uma das características marcantes dela é a cultura de escrever o nome do cliente no copo da bebida.

Não à toa, Brown foi escolhido para dar ritmo à chegada da nova loja. A Pracatum, ONG comanda pelo cantor, é parceira da Starbucks e do Senac Bahia em um projeto que oferece cursos de barista e garçom para jovens e adultos da comunidade do Candeal que buscam inserção no mercado de trabalho.

Para Mirela Cubilhas, diretora da Enashopp, que administra o Barra, não havia escolha melhor para representar a presença do shopping na Bahia. “Carlinhos Brown é uma referência, assim como o Barra, então tem toda uma conexão. Nós o trazemos para fazer o lançamento da nossa temporada Outono-Inverno por ele ser engajado, inovador e criativo. A moda também é assim”, destacou.



*Com orientação da subeditor, Fernanda Varela