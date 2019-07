Show homenageia cantor e violeiro Dércio Marques

O show Recantos - ao Apanhador de Cantigas, que será apresentado hoje em Salvador, marca o lançamento do álbum homônimo, homenagem ao cantor, compositor e violeiro Dércio Marques, que faleceu em 2012, aos 64 anos.

O tributo é uma inicativa da cantora Dani Lasalvia e dos instrumentistas e maestros Cao Alves e João Omar, que tiveram suas carreiras transformadas a partir do encontro com Dércio Marques, grande conhecedor e pesquisador do cancioneiro nacional.

Dércio gravou uma dezena de discos e produziu outros tantos. Foi o responsável pela “descoberta” de Elomar Figueira Mello, produziu Diana Pequeno e fez parcerias com muitos artistas, nacionais e estrangeiros. É um pouco desta trajetória que Dani Lasalvia, Cao Alves e João Omar resgatam no álbum, lançado este ano e a homenagem mais expressiva ao artista desde sua morte.

O CD Recantos traz 12 faixas e tem arranjos e direção musical de Cao Aves. No show, o trio apresenta todo o repertório da gravação, que já passou por várias cidades e tem se destacado como um encontro delicado entre as cordas e as cantigas populares. Entre as canções estão Anjos da Terra (Dércio Marques e Paulinho Pedra Azul), Voo Noturno (Dércio Marques), Tema do Canindé (Dércio Marques e Lambada de Serpente (Cacaso / Djavan) e Curvas do Rio (Elomar).

Com trajetórias que mesclam referências eruditas e populares, Cao Alves passa, por exemplo, pelo jazz e pela música experimental. João Omar atua em música de concerto e em composições solo, enquanto Dani Lasalvia passeia por estilos que vão da música caipira à world music.





SERVIÇO

Onde: Teatro Sesc Senac Pelourinho (Largo do Pelourinho).

Quando: Quinta-feira (04/07), às 20h

Ingressos: R$ 40| R$ 20.