Show na Concha celebra 30 anos do manguebeat; assinante CORREIO tem 40% de desconto

Pertencimento e colaboração. Esses são os elementos mais marcantes do manguebeat, movimento musical - que se estendeu para outras áreas da cultura - nascido em Recife, no início dos anos 90. Quem aponta essas características é Siba, um dos integrantes do movimento e que fez parte do grupo Mestre Ambrósio: "O manguebeat era um complexo de colaborações e de pertencimento, que não era nem um pouco formalizado e não tinha liderança efetiva".

Siba é um dos músicos que estará na Concha Acústica, neste sábado, às 18h, para celebrar os 30 anos daquele movimento, no show Manguefonia. Com ele, estarão outros nomes importantes daquele cenário, como o baixista Dengue; o guitarrista Neilton, o baterista Vicente Machado e os vocalistas Jorge Du Peixe e Fred 04. A trupe executa os clássicos que marcaram a história dos grupos que os revelaram e vão apresentar novas canções de seus últimos trabalhos.

Haverá ainda uma convidada que, embora fosse criança nos anos 90, traz o manguebeat nas veias: Louise França, filha de Chico Science. Morto num acidente de carro aos 30 anos, em 1997, Science é provavelmente o ícone do movimento. "Fred 04 e Chico foram as pessoas que formaram a imagem do mangue e a coisa aglutinou as tantas diferentes vertentes da música do Recife na época. Chico foi o primeiro que chamou a atenção para o que acontecia na cidade e nunca perdia a oportunidade de falar do Recife como o lugar de onde veio", afirma Siba.

Segundo o músico, o manguebeat partiu da música e rapidamente "se incorporou a tudo que estava ao redor", inclusive no cinema. O longa-metragem Baile Perfumado (1996), por exemplo, tem uma trilha sonora repleta de artistas do manguebeat, incluindo o próprio SIba e seu Mestre Ambrósio. Fred 04 e Chico Science também interpretavam algumas canções.

Siba, conhecido pelo característico som de sua rabeca no Mestre Ambrósio, diz que a reunião neste sábado vai "reafirmar uma camaradagem real" entre os artistas. "É um momento de muita alegria para todos nós. É hora de se reencontrar, de dar risada e de tocar junto", festeja.

SERVIÇO

Nação Zumbi apresenta: MangueFonia

Quando: 15 de outubro de 2022 (sábado), 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto:

Arquibancada 1º lote: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Arquibancada 2º lote: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Descontos sobre a inteira: 40% para assinantes Clube Correio*

Classificação indicativa: 16 anos