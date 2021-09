Show que marcará volta de Ivete aos palcos será na Bahia; saiba a data

A cantora baiana Ivete Sangalo irá se apresentar, no dia 23 de outubro, no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte (BA). O acesso ao evento, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, será feito através da aquisição de um pacote de hospedagem, com duas ou três diárias, que incluirá café da manhã, jantar e participação no show. A apresentação estava prevista para 2020, mas precisou ser adiada por causa da pandemia.

Para participar do show, os hóspedes terão que possuir vacinação completa contra a covid-19 ou apresentar PCR negativo para a doença.

