Show reúne Celo Costa, Adelmário Coelho e Maciel Melo

O sanfoneiro Celo Costa recebe os forrozeiros Adelmário Coelho e Maciel Melo no show Um forró pra Santana, que acontece quinta-feira (23), às 20h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Com direção artística do ator e poeta Jackson Costa, o espetáculo celebra a cultura do forró e o mês das mães.

O universo poético do show tem inspiração nas tradições religiosas das festas juninas, através de Santana, mãe de Maria, que é mãe de Jesus, assim como Dona Santana que é mãe de Luiz Gonzaga.

“A riqueza do show é apreciar a música com suas histórias. Embora o forró não seja um estilo da música cantoria, ele tem características marcantes dessa tradição com Luiz Gonzaga, Rei do Baião, que trazia histórias intercaladas com músicas”, afirma Jackson Costa.

A classificação é livre e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site pelos valores de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia), sendo necessário a comprovação de estudante na entrada do show.

Serviço

O quê: Show de Celo Costa, Adelmario Coelho e Maciel Melo

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quando: 23 de maio, às 20h30

Ingresso: R$ 50 | 25

Vendas: bilheteria do teatro e site www.ingressorapido.com.br