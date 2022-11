Show reúne Orquestra Sinfônica, Margareth e Majur no Parque da Cidade

A mistura entre axé, pop e música clássica embalou o final da tarde deste domingo (13) no Parque da Cidade, no Itaigara. Centenas de pessoas se reuniram para acompanhar o show gratuito da Orquestra Sinfônica Heliópolis, formada em uma favela paulista, com participação das cantoras Margareth Menezes e Majur. Essa foi a primeira vez que as atrações se juntaram, e a mescla de ritmos agradou ao público.

A aposentada Marília Alcântara, 60, ficou sabendo pelas redes sociais que a segunda edição do projeto Unilever Sons do Brasil aconteceria e foi com uma amiga acompanhar o evento. Assim que a Orquestra começou sua apresentação, Marília ficou pertinho da grade e assim permaneceu até o final do show. A aposentada contou que ficou admirada pela mistura do axé de Margareth com a música clássica.

“Eu achei a junção maravilhosa. Nem estava esperando tanto, mas foi muito boa. A orquestra acompanhando Margareth ficou numa sintonia muito bacana”, elogiou Marília.

Antes que Margareth subisse ao palco, a cantora Majur se apresentou com a Orquestra Heliópolis e se emocionou logo após cantar a primeira canção. “Eu participei de uma orquestra dos meus 5 aos 14 anos e hoje, depois de tantos anos, agora aos 27, retorno ao palco com a Orquestra Heliópolis. Estou muito emocionada”, disse a cantora.

O show foi promovido pelo Ministério do Turismo e pela Secreatria Especial da Cultura, junto à Unilever Brasil.

Enquanto algumas pessoas foram ao Parque para assistir a apresentação, outras foram pegas de surpresa. Foi o caso da pedagoga Raquel Santos, 40, que estava com amigas e seus filhos. O grupo chegou cedo ao local para brincar com as crianças e se surpreendeu com a passagem de som das atrações. “Nós somos do Resgate [bairro], viemos para passear no parque e vimos Margareth cantando. Estamos aproveitando, está bem legal”, disse.

O maestro Edilson Venturelli, que a cada música tocada pela orquestra se comunicava com o público, fez questão de ressaltar a importância do evento para democratizar a música clássica. “Estarmos aqui no Parque da Cidade é uma prova de que a música clássica não é careta, na verdade, é legal e acessível”, disse.

Em homenagem ao público, a orquestra tocou a música de Tom Jobim ‘Se Todos Fossem Iguais a Você. “A Bahia é o povo mais musical que existe no planeta. Seria bom se todos fossem iguais a vocês”, afirmou o maestro.

A Orquestra Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli (OSH) nasceu em 1996 na comunidade de Vila Heliópolis, em São Paulo. O grupo possui direção artística e regência titular do maestro Isaac Karabtchevsky.

Para o farmacêutico Cleiton Barbosa, 31, o show foi uma prévia do que está por vir no verão de Salvador. “O Parque da Cidade é o meu quintal. Tudo que tem aqui eu venho. Estou esperando ansiosamente o verão e os shows que acontecerão na cidade”, disse.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro