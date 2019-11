Show tem reggae, rap e poesia para celebrar Mês da Consciência Negra

Em sua primeira edição, o evento Zumbi + Nós aproxima distintas linguagens da negritude brasileira atual, numa celebração ao Mês da Consciência Negra. Iniciativa conjunta do poeta Nelson Maca e do regueiro Prince Áddamo, o encontro poético-musical acontece neste sábado ( 23), a partir das 20h, no Teatro Raul Seixas - Sindicato dos Bancários, na Avenida Sete. O show reúne performances de artistas militantes que têm o desejo comum de homenagear o líder quilombola Zumbi dos Palmares. Os ingressos custam R$ 20 (na bilheteria) e R$ 10 (antecipado).

Além de levarem ao palco suas performances poéticas e musicais, Maca e Prince recebem o rapper paulistano Ba Kimbuta. Ele apresenta em Salvador canções do EP Não Sucum-Ba, que será lançado no dia 20 de novembro em São Paulo. O trabalho traz sete faixas produzidas pelo DJ Crick, no Studio Kasa, e tem a participação do poeta baiano Nelson Maca na faixa Eles não Sabem, trap com influência da música popular nordestina construído pelo produtor Feroz. Ba Kimbuta faz rap com acentuado sotaque negro. Apresentando suas novas composições, reflete a sociedade brasileira a partir de sua negrovisão e exibe suas recentes experimentações com jazz e sonoridades que flertam com psicodelia.

Com formação visceral de baixo, bateria e guitarra, Prince Áddamo apresenta novas composições e músicas de seu primeiro disco. Algumas delas estarão no seu próximo EP, que teve campanha de crowfouding lanças pela plataforma Kikante na última sexta (08). Já Nelson Maca se apresenta com o Afro-Power-Trio, com o qual compõe a performance CandomBlackesia. O trio é formado pelos experientes músicos Jorjão Bafafé (percussão), João Teoria (trompete) e pelo Dj Gug. Mesclando poesia e música negra, a performance trafega pela poesia, rap, ijexá e funk.





FICHA

Evento: Zumbi + Nós – Reggae Rap & Poesia

Atrações: Candomblackesia, Prince Áddamo e Ba Kimbuta

Quando: 23/11, às 20h

Onde: Teatro Raul Seixas - Sindicato dos Bancários – Av. Sete de Setembro , 227

Quanto: R$ 20 | R$10