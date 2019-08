Shows animam Salvador a partir desta sexta (9)

O final de semana oficialmente é só no sábado e domingo, mas para abrir esses dois dias, shows do Grupo Botequim e do cantor Lutte animam a noite de sexta (9).

O Grupo Botequim comanda roda de samba no Pátio da Igreja do Santo Antônio, nesta sexta (9), às 20h. No repertório, clássicos do samba baiano e brasileiro, além de canções autorais do grupo. Nesta edição, o evento homenageia o sambista Almir Ferreira, 74 anos, mais conhecido como Almir do Apaches. Almir é o criador do Bloco Apaches do Tororó.

Serviço

O quê: Roda de Samba - Grupo Botequim

Quando: Sexta, dia 9 de agosto, às 20h

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio (Santo Antônio Além do Carmo)

Ingresso: R$ 15

Canto e compositor Lutte lança álbum (Foto: Divulgação)

Também nesta sexta, o cantor e compositor Lutte faz show de lançamento do álbum Para o Entardecer, que reúne 9 faixas e mistura reggae, soul e MPB. O álbum traz faixas autorais e de compositores como Márcio Mello, Peu Del Rey, Felipe Barros, Djalma Luz e Paulo Façanha. Teatro Sesi Rio Vermelho. Os ingressos estão a vendas no local e Sympla.

Serviço

O quê: Lançamento do álbum Para o Entardecer

Quando: Sexta, dia 9 de agosto, às 20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho (Rua Borges dos Reis, 9)

Ingresso: R$ 40 | R$ 20

Flávia Wenceslau se apresenta no Teatro ISBA nesse final de semana (Foto: Divulgação)

Já no sábado (10), a cantora Flávia Wenceslau apresenta o show Minha Música Tem História, às 20h, no Teatro ISBA, em Ondina. Em formato intimista, voz e violão, Flavia alterna canções com histórias de sua vida e carreira. No domingo (11), a cantora volta a se apresentar, às 19h.

Serviço

O quê: Show Minha Música Tem História

Quando: Sábado, 10 e Domingo, 11 de agosto, às 19h

Onde: Teatro ISBA (Ondina)

Ingresso: R$ 70| R$ 35. Clube CORREIO: 60 % de desconto