Shows animam unidades do Sesc em Salvador

O final de semana no Sesc Casa do Comércio, começa a partir desta sexta (02).

Virgínia Rodrigues volta a Salvador para show (Foto: Divulgação)

Depois de nove anos sem fazer show solo em Salvador, a cantora Virginia Rodrigues volta a Salvador para o lançamento do disco Cada Voz É Uma Mulher (Natura Musical), hoje, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21h. No álbum, ela canta músicas de artistas femininas como Luedji Luna, Mayra Andrade e Carolina Maria de Jesus. Ingresso: R$ 40 | R$ 80.

Serviço

O quê: Virgínia Rodrigues

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves)

Quando: Sexta, dia 1 de agosto, às 21h

Ingresso: R$ 40 | R$ 80

Luciana Mello comemora 35 anos de carreira (Foto: Divulgação)

No sábado, comemorando 35 anos de carreira, cantora paulista Luciana Mello, faz show no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 21h30. A dona de hits como, Assim que Se Faz, Só Vale Com Você e Olha pra Mim começou sua carreira na infância, gravando discos infantis e hoje já acumula uma carreia com grandes parcerias de sucessos na música e no teatro musical.

Serviço

O quê: Luciana Mello

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves)

Quando: Sábado, dia 2 de agosto, às 21h30

Ingresso: R$ 40 | R$ 80 (plateia) . R$ 60 | R$ 30 (balcão). Clube CORREIO: 40% de desconto.

Illy apresenta show Voo Longe no Pelourinho (Foto: Divulgação)

Já no Pelourinho, a baiana Illy radicada no Rio de Janeiro, volta à cidade para apresentar o show Voo Longe, que marca o lançamento do CD produzido por Moreno Veloso e Kassin - considerado pela Revista Rolling Stone um dos melhores discos de 2018. Em Voo Longe, a cantora vai do ijexá ao jazz, do samba ao rock e da salsa ao pop.

Serviço

O quê: Voo Longe - Illy

Onde: Arena Teatro Sesc Pelourinho

Quando: Sexta, dia 1 de agosto, às 20h30

Ingresso: R$ 30 | R$ 15