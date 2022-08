Shows do Cascadura em Salvador são neste final de semana

Uma das mais importantes bandas do rock produzido na Bahia, a Cascadura festeja 30 anos de carreira (com hiatos aceitáveis já que Fábio Cascadura mora no Canadá) com dois shows de sua Reunião 30 Anos, em que celebra três décadas de história e se despede definitivamente dos palcos. As apresentações serão no Largo da Tieta (Pelourinho), neste sábado (13), às 20h, já com ingressos esgotados, e a data extra no domingo (14), às 18h, com ingressos disponíveis no site e aplicativo da Sympla. Para cada dia, a festa se completa com uma banda convidada: Meus Amigos Estão Velhos, no sábado, e Vivendo do Ócio, no domingo.

A miniturnê se iniciou no último sábado, 6 de agosto, em Feira de Santana, e se encerra em São Paulo, no dia 18. Fábio Cascadura, fundador, cantor, guitarrista e compositor, veio do Canadá, onde reside desde 2016, para o reencontro com o público e seus parceiros da formação estabelecida em 2013: Thiago Trad (bateria), Du Txai (guitarra) e Cadinho Almeida (baixo). O guitarrista Candido Martínez Sotto, que integrou à banda no passado, se une aos caras nas apresentações, que também contam com a participação de Tadeu Mascarenhas nos teclados.

Com atividades suspensas em dezembro de 2015 e um único show temporão em janeiro de 2018, no Largo Pedro Archanjo, com ingressos esgotados, o Cascadura reconhece a alegria da expectativa gerada com o anúncio desta volta temporária aos palcos, e com comoção assume que estas serão as últimas chances de ver a banda em cena. “Dessa vez a gente tem um propósito, vamos dizer assim, que são os 30 anos de fundação do Cascadura. A banda já não existe mais. Vamos celebrar os fãs, o legado, as três décadas. Mas esta é uma despedida, mesmo”, conta Fábio Cascadura.

Com cinco discos – “#1” (1997), “Entre!” (1999), “Vivendo em Grande Estilo”, “Bogary” (2006) e “Aleluia” (2012) –, o DVD “Efeito Bogary” (2009) e o documentário “#AleluiaCascadura” (2012), o Cascadura tem reconhecimento de público, crítica e artistas.

“O repertório é baseado no que a gente sabe que as pessoas mais curtem do nosso trabalho. Vamos dar o máximo para ser algo especial para quem vai rever a banda e também inesquecível para quem chegou até o Cascadura depois que a banda já havia parado”, promete Fábio, que atualmente se dedica à carreira de historiador e ao doutorado em História da África, pela York University, em Toronto.

Serviço - CASCADURA Reunião 30 Anos | sábado (13), às 20h, e domingo (14), às 18h, no Largo da Tieta, Pelrourinho | Ingressos; R$ 100 / R$ 50.