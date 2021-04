Shows e peças para adultos e crianças marcam programação do Gamboa

A programação do Teatro Gamboa apresenta ao público neste final de semana mais uma edição do Replay Gamboa, onde revisita espetáculos apresentados na plataforma online do espaço cultural durante a pandemia. Shows e peças para adultos e crianças serão exibidos entre este sexta (16) e domingo (18), com ingressos a R$ 20 | R$ 10, disponíveis para venda no www.teatrogamboaonline.com.br/.

Às 19h desta sexta-feira o YouTube do Gamboa reapresenta o show Chegando Agora - Duo PifPaf, que promove o encontro de melodias do pífano com levadas de pandeiro. O show reúne o percussionista uruguaio Marcel Moron e o pifeiro/flautista baiano Tito Fukunaga. Ritmos e melodias tradicionais do Brasil, Uruguai e outros países latinos se fundem a influências contemporâneas, trazendo uma sonoridade singular ao duo.

No sábado (17) as mulheres entram em cena, discutindo temas como machismo, misoginia e o lugar da mulher na sociedade. Às 17h, o Gamboa apresenta novamente o show solo Progesterônicas, da cantora Chirlei Dutra. O show leva o nome de uma música autoral da baiana, escrita em parceria com Gabriela Sandes, que faz uma dura crítica ao pensamento e visão machista, sexista e estigmatizante sobre o papel e o lugar da mulher na sociedade. Progesterônicas reúne canções autorais e releituras que visam provocar inquietações e propõe outros lugares possíveis da existência feminina.

Às 19h do mesmo dia tem teatro na tela, com a reexibição da peça Medeia em Carne Viva. Retratando os desafios atemporais e universais enfrentados pelas mulheres, o solo traz a atriz Mariana Freire em cena, intercalando a dramatização de fragmentos retirados do texto “Medeia”, clássico de Eurípedes, com reflexões a respeito de temas contemporâneos como a desigualdade de gênero, machismo e misoginia, e trazendo novos olhares para essa personagem já tão conhecida.

Pedro de Rosa Moraei no show As Rosas Não Falam (Diogo Andrade/divulgação)

No domingo (18) tem programação para crianças e adultos. Às 17h o espetáculo infantil Palhaça Testuda: Histórias, brinquedos e brincadeira assume a cena no YouTube do Gamboa. Diversas linguagens artísticas compõem o espetáculo, como teatro, humor, palhaçaria, narração de histórias, brincadeiras e adivinhações.

Encerrando a programação do final de semana, às 19h Pedro de Rosa Morais reapresenta o show As Rosas não Falam - Uma Homenagem a Cartola. No show Pedro busca resgatar a irreverência que o sambista mostrava ao interpretar a singularidade da vida cotidiana e amorosa dos morros e expressa sambas-canções compostos pelo autor e criador da Escola de Samba Mangueira.