Shows embalarão o jogo entre Brasil e Argentina nesta terça (2)

O clássico entre Brasil e Argentina, válido por uma das semifinais da Copa América, nesta terça-feira (2), será embalado por uma série de shows em Salvador e Vilas do Atlântico. E há opções que vão desde abertas ao público até R$ 40.

O cantor Silva será uma das atrações do projeto Bud Basement, que rola no Trapiche Barnabé (Comércio). E ele promete uma apresentação ainda mais especial - afinal, o espetáculo será na véspera do artista completar 31 anos.

"Estou muito feliz de voltar a Salvador, minha cidade do coração, para apresentar o show Brasileiro, um dia antes do meu aniversário", comemora Silva.

Além do capixaba, a festa receberá a banda Didá e a DJ carioca Ju de Paulla. Para assistir o jogo, que começa às 21h30, haverá um telão. Os portões serão abertos a partir das 16h e os ingressos estão à venda no site Sympla, por R$ 40.

No Farol da Barra, a banda Eva será a responsável por agitar os torcedores na quinta edição do projeto Arena Nº1 Brahma.

"'Tô' amarradão para fazer esse show. Estar em casa sempre enche nosso coração de alegria. Vamos levar muita energia positiva para a nossa seleção, fazendo um espetáculo inesquecível", falou o vocalista do grupo, Felipe Pezzoni.

Liderada por Pezzoni, a banda Eva se apresentará no Farol da Barra

(Foto: Divulgação)

O evento é gratuito e começa a partir das 17h30 com som do DJ Ober. A banda Eva sobe ao trio às 19h30, com apresentação até 21h20, 10 minutos antes da partida começar. Segundo a organização da Arena, é indicado que o público chegue cedo, já que a capacidade máxima é de 10 mil pessoas.

Quem estiver em Vilas do Atlântico também poderá curtir o pré-jogo com shows. O Armazém Hall receberá o Movimento do Beto, banda integrada por Beto Jamaica (do É o Tchan), além dos grupos Batifun e Água Fresca e DJ Kikuta. Batizada de Samba, Futebol e Feriado, a festa inicia às 17h e também contará com telão para a transmissão de Brasil x Argentina.

O Movimento do Beto integrará a festa Samba, Futebol e Feriado

(Foto: Divulgação)

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) e estão à venda no Sympla, bilheteria do Armazém, loja Armazém Ticket (2º piso do Salvador Norte Shopping) e nos balcões de ingressos dos shoppings.

Com algodão doce

Para a galera que não liga para a Copa América, outro evento promete agitar o feriado de 2 de julho: a festa Hype. Piscina de bolinhas, cama elástica, pista de skate, artistas circenses e brinquedos infláveis estarão entre as atrações do projeto, que rola a partir das 15h, na Área Verde do Othon, em Ondina.

A primeira edição da Hype terá a mistura de música eletrônica, funk e pagode no line-up, com os DJs Kvsh, Evokings, Tucho, Maria Zigoni e Costæd, além de Pedro Chamusca, que receberá a participação dos cantores O Poeta (do sucesso "Bunda no Paredão") e O Boyzinho ("Trip do Boyzinho").

O DJ Pedro Chamusca receberá O Poeta e O Boyzinho

(Foto: Divulgação)

A festa terá open bar de água, refrigerante, cerveja, vodka, gin e whisky, além de Open Algodão Doce. Os ingressos estão à venda no Sympla por R$ 139,90.