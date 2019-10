Shows gratuitos ocupam o Comércio dentro do projeto #vemprocentro

O convite do projeto #vemprocentro ganha um reforço nesse fim de semana, quando o Comércio recebe shows gratuitos de artistas de diferentes gêneros. Neste sábado (26), a partir das 16h, na Praça da Inglaterra, o público confere o som de Deco Góes, Pedro Pondé, Gerônimo - com o seu projeto Buzanfan - e Márcia Castro.

Já no domingo (27), a partir das 17h30, o palco do Porto Salvador Eventos recebe o DJ Telefunksoul, os cantores Isaque e Edson Gomes - no show Pai e Filho - e a banda Àttøøxxá. “Além de ter a região do Comércio funcionando com todas as formas de trabalho, o momento de lazer também pode atrair o público para esse lugar. Acho maravilhoso”, elogia Gerônimo.

Autor de sucessos como É D'Oxum e Eu Sou Negão, o cantor se apresenta em um "ônibus elétrico", com um palco móvel que recria o clima de Carnaval. O projeto Buzanfan, segundo ele, "pode ser tudo, porque a Bahia é a terra da música e carnavalesca por si só".

Já a programação musical para o público infantil acontecerá no domingo (27), na Praça da Inglaterra, a partir das 11h. Em seguida, às 13h, quem se apresenta é a banda Restgate Blues e, às 15h30, o espaço será ocupado pelo samba da Cida Martinez.

Além dos shows, o #vemprocentro inclui gastronomia, atividades infantis e sustentabilidade. Com programação ao ar livre e voltada para toda a família, a Feira Criativa acontece na Praça da Inglaterra, no sábado e no domingo. O espaço que tem curadoria do Coreto Hype inclui aula de yoga, venda de orgânicos, brincadeiras e jogos para as crianças.

Ao lado da Praça da Inglaterra, na Avenida Estados Unidos, acontece o Brechó Park, evento inspirado na Feira da Bagageira de Cascais, em Portugal. Idealizado e realizado pela produtora Lídice Berman, o brechó é um mercado de artigos de segunda mão, novos, originais, velharias e recicláveis vendidos em porta malas e bagageiro de automóvel. No mesmo espaço, acontecerá uma exposição de carros antigos.

Serviço

O quê: #vemprocentro

Onde: Praça da Inglaterra (Comércio): sábado (26), a partir das 16h (shows). Porto Salvador Eventos (Comércio): domingo, a partir das 17h30 (shows)

Sábado (26)

Praça da Inglaterra

12h: DJ Magnata Residente

16h: Deco Goés + Pedro Pondé + Gerônimo, com o projeto Buzanfan + Márcia Castro

Domingo (27)

Praça da Inglaterra

11h: Show infantil + circuito de minibikes

13h: Banda Restgate Blues

15h30: Cida Martinez

Porto Salvador Eventos

17h30: DJ Telefunksoul + Isaque Gomes e Edson Gomes no show “Pai e Filho” + Àttøøxxá, com participação de Nêssa