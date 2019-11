Shows movimentam a véspera do feriado

OQuadro traz a turnê A Viagem do Nêgo Roque

OQuadro A banda de rap OQuadro apresenta hoje em Salvador a turnê A Viagem do Nêgo Roque, que está rodando o país e foi selecionada pelo Natura Musical. No show, o grupo de Ilhéus mostra canções do segundo disco, Nêgo Roque (2017), produzido de forma colaborativa e com várias participações. Nêssa, Mis Ivy, Mobbiu e Cijay são os convidados da apresentação, que começa às 21h, no Largo tereza Batista, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 20 | R$10 e estão à venda no Sympla e no local.





Festa Mixturado começa com Dão, Lazzo e Larissa Luz

A primeira edição do projeto Mixturado acontece nesta quinta (14), reunindo dos cantores Dão Black, Lazzo Matumbi e Larissa Luz. O evento tem como objetivo misturar sons alternativos da Bahia e de outros estados, promovendo a integração entre esses ritmos, por meio de encontros inéditos e buscando uma musicalidade que represente um processo artístico único e em movimento. O show acontece a partir das 20h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. Ingressos: R$ 40| R$ 20, à venda no Balcão de Ingressos, Sympla e no local.

Dão é um dos participantes da festa de black music (Foto: Divulgação)





Pianista italiano se apresenta no TCA

O pianista italiano Andrea Lucchesini se apresenta pela primeira vez no Brasil com a Orquestra Juvenil da Bahia, nesta quinta (14) , no Teatro Castro Alves, com regência do maestro Ricardo Castro. O concerto terá ainda a participação do Coro Juvenil do NEOJIBA, regido pelo maestro Eduardo Torres, com a pianista italiana, Viola Cartoni. Lucchesini é um pianista aclamado pela crítica especializada de veículos de comunicação de todo o mundo. O programa inclui as peças Zigeunerlieder op. 103, de Brahms (1833-1897); Tannhäuser (abertura da ópera), do compositor alemão Wagner (1813-1883); Concerto nº 1 para Piano e Orquestra em ré menor, op. 15’, de Brahms. Os ingressos custam R$ 4| R$ 2, à venda na bilheteria do TCA, SACs Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido.

Andrea Lucchesini se apresenta pela primeira vez no Brasil (Foto: Divulgação)





Negra Cor estreia projeto De Todas as Cores

A banda Negra Cor inicia nesta quinta (14) o projeto Negra Cor de Todas as Cores, a partir das 20h, na Zorrus Arenas, em Vilas do Atlântico. O evento também terá como atração o Batifun, que ao lado do grupo promete atrair um público que curte boa música, em uma noite animada e com boas energias, na melhor véspera de feriado da cidade. A banda Negra Cor leva a sua fusão rítmica que une hip hop, black music, bases eletrônicas e toda a beleza da música baiana. Liderado por Adelmo Casé, o grupo apresenta um repertório de músicas autorais como Só Vou Fazer Amor, Jogue Tudo Pro Alto, Coração Tambor, Quando o Tempo Abrir, além de releituras de canções nacionais e internacionais. Os ingressos custam R$ 30 estão à venda no Sympla.

Adelmo casé comanda projeto em Vilas (Foto: Divulgação)