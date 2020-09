Shows no Drive-in Salvador são opções para o fim de semana

O cantor e compositor Alexandre Leão leva o clima de suas apresentações na Varanda do Sesi para o Big Drive-In Salvador, neste sábado (26). Será uma noite de reencontros com o público e prévia para a volta do projeto, no próximo mês. Alexandre vai cantar seu repertório autoral e receber Gerônimo, Ricardo Chaves, Tito Bahiense, Magary, Luiza Britto, Serginho (Adão Negro) e as suas filhas de Petit e Paula Leão.

“Durante a fase crítica da pandemia pude continuar trabalhando e ajudando a nossa equipe com as presenças nas lives. Agora, antes de interromper as lives e retomar com todos os protocolos, na Varanda, vamos marcar a mudança deste ciclo. Quero encontrar as amigas e amigos”, afirma.

Centro de Convenções, na Boca do Rio. Sábado (26), às 21h30. Ingressos: R$ 80 a R$ 200, por carro. Clube CORREIO: 40% de desconto.

A banda Cavern Beatles faz show em homenagem ao quarteto inglês (Foto: divulgação)

Homenagem aos Beatles

As seis décadas de sucesso da banda inglesa The Beatles será celebrada com a apresentação de BEATLES 60, espetáculo com a banda Cavern Beatles, nesta sexta-feira (25), às 21 horas. O musical vai proporcionar ao público uma viagem na história do grupo, formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. A banda Cavern Beatles traz um repertório que passeia por todas as fases da banda, desde os primeiros shows no Cavern Club, início da Beatlemania, passando pela fase psicodélica, até o lançamento do Let it Be, derradeiro disco que marca o período de separação do grupo. No telão, a VJ Selene sincronizará imagens e referências aos Fab Four, formando assim um espetáculo audiovisual que promete emocionar pessoas de todas as idades.

Sexta-feira (25), às 21h. Ingresso: R$ 100 a R$ 160 (carro). Clube CORREIO: 40% de desconto.

Stand Up com Fábio Rabin

Com doze anos de carreira, Rabin acumula trabalhos na televisão, cinema e teatro. Conhecido por seu stand-up, o comediante chegou à MTV Brasil depois de ter postado seus vídeos do YouTube. Fez trabalhos como Trestosterona, Deboshow, Clube da Comédia, Cabaré do Diogo Portugal, Santa Comédia (Curitiba), Clube de Comédia em Pé (Rio de Janeiro) e no programa Pânico na TV da Rede TV. Atualmente é contratado do Multishow onde apresenta o Wébico, programa que comenta vídeos da internet.

Domingo (27), às 19h. Ingressos: R$ 150 e R$ 180. Clube CORREIO: 30% de desconto.