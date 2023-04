Siamesas viralizam ao contar que uma namora e outra é assexual

A história das gêmeas Carmen e Lupita, de Connecticut, Estados Unidos, viralizou nas redes sociais na última semana. O motivo é que, para além de dividirem o mesmo sangue, as duas são conectadas pelo torso.

As siamesas de 22 anos, nascidas no México, não foram separadas no nascimento. Então, apesar de terem os dois braços, cada uma possui apenas uma perna. Enquanto Carmen comanda a direta e dirige, Lupita é responsável por escolher as músicas e olhar no GPS.

Carmen já está na faculdade e será enfermeira veterinária, enquanto Lupita também deseja atuar na mesma área e ainda escrever uma comédia. Outro destaque na convivência das duas chamou atenção:

Carmen namora, mas Lupita é assexual. "Conheci meu namorado, Daniel, em um aplicativo de namoro, em outubro de 2020?, contou a irmã que vive um relacionamento.

Além desse fato, as gêmeas possuem endometriose, fator que dificulta a gravidez. "Lupita e eu não conseguimos engravidar, temos endometriose e também tomamos um bloqueador hormonal que nos impede de menstruar", contou Carmen.

As irmãs se dão muito bem e garantem que não cansam uma da outra. "Às vezes, no final do dia, estamos exaustas e não queremos conversar. É quando vamos usar dispositivos diferentes e fazer nossas próprias coisas. Eu tenho meu laptop para fazer trabalhos escolares e Lupita coloca fones de ouvido e ouve música", explicou uma das irmãs.

"Estivemos juntos a vida inteira, então não é como se sentíssemos falta da nossa independência. É tudo o que já conhecemos, certo?", reflete ela. As duas possuem contas separadas no Instagram e, na rede social, compartilham momentos e vivências que cada uma passa.