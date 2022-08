Sidney Magal revela cena inusitada de fã que se masturbou em sua perna; assista

Sidney Magal já foi considerado o homem mais apaixonante da década passada. Com 50 anos de carreira, o artista já viu de tudo na estrada e muito mais. No entanto, o cantor, que tem 72 anos, contou sobre uma cena inusitada que presenciou e sentiu na pele, literalmente, nos bastidores de um show.

Durante entrevista ao podcast 'Inteligência Ilimitada', no YouTube, Sidney revelou que uma fã invadiu o camarim para se masturbar usando sua perna como consolo para chegar ao clímax.

"Quando abri a porta, essa menina entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa - me deu uma 'chave de coxa' -, enfiou as unhas nas minhas costas, se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos e gemidos, a revirar os olhinhos de verdade", comentou.

No entanto, a situação sexual ocorreu bem na frente da esposa do cantor, Magali West. Ela, percebendo a situação e já acostumada com o assédio explícito das fãs, autorizou que a admiradora prosseguisse com a masturbação.

"Minha mulher, que sempre foi espirituosa, virou e disse assim: 'deixa gozar que ela desfalece! É a única maneira de ela perder a força'. E foi exatamente o que aconteceu".

Magal, por fim, ainda aproveitou para relembrar que, 15 dias depois, a fã o encontrou na saída dos estúdios da Globo, querendo realizar o mesmo ato, mas foi impedida pela esposa do cantor.

"Eu tinha que ir ao aeroporto [na sequência] para não perder um voo importantíssimo. Saí da televisão, entrei no carro correndo e veio a mulher gritando de lá. Quando minha mulher viu, botou a mão no peito dela e falou: 'desculpa, mas hoje não dá para gozar não, ele está atrasado'", finalizou.