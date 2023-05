Sidney Magal teve sangramento no cérebro, segundo boletim médico

Segundo novo boletim divulgado pelo Hospital do Coração, em São Paulo, Sidney Magal teve um sangramento "espontâneo agudo no cérebro". O cantor está internado desde a última quinta-feira (25).

O sangramento está relacionado à "hipertensão artificial", de acordo com informações do Metrópoles. Ainda segundo o boletim, o episódio não trouxe sequelas ao cantor. Magal deixou a UTI, mas segue sem previsão de alta médica.

“O paciente Sr. Sidney Magal apresenta boas condições clínicas. Após realização de exames diagnósticos, foi constatado pequeno sangramento talâmico (sangramento espontâneo agudo no cérebro, muitas vezes, relacionado à hipertensão arterial). O episódio não trouxe sequelas ao paciente. O paciente ficou em observação por 72 horas na Unidade de Terapia Intensiva, apresentou boa evolução e, a partir de agora, seguirá em acompanhamento das equipes médicas na Unidade de Internação do Hcor, sem previsão de alta hospitalar”, informou o boletim.

Em um vídeo, publicado na sexta-feira (26), Magal explicou o ocorrido. “Olá, pessoal. Eu tô aqui pra tranquilizar vocês que, no ocorrido no show de ontem (quinta-feira, 25/5) aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta, elevadíssima, um pico de pressão”, começou.

Magal contou que lida com hipertensão há um tempo: “E eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr pro hospital. Fui muito bem recebido, eles começaram a fazer exames e viram que não era nada grave, mas me pediram que fizesse vários exames pra ficar tranquilo e continuar minha temporada de shows por aí”.

No fim, o cantor afirmou: “E nos veremos muitas outras vezes ainda, se Deus quiser. Não sei esqueçam, aproveitando que eu estou no hospital: ‘o meu sangue ferve por vocês’. Eu tenho certeza disso. Um beijo no coração de todo mundo, estou bem”, garantiu ele, fazendo referência ao trecho de sua famosa canção.