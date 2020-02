Siga em tempo real os melhores momentos da festa de Iemanjá em Salvador

Oguntê, Marabô Caiala, e Sobá, Oloxum, Ynaê, Janaina e Yemanjá. As denominações e formas de saudar Iemanjá, a Rainha do Mar, são muitas e quem está em Salvador este dia 2 de fevereiro não deixa de reverenciar a orixá. Cerca de 800 mil pessoas são esperadas hoje para reverenciar Iemanjá. A programação começou desde o dia 1º no caramanchão montado do lado da Colônia de Pescadores Z1. No Rio Vermelho, a procissão com cerca de 500 balaios para presentear a Rainha do Mar sairá às 15h30. Mas, até lá, muita coisa acontece e você acompanha aqui, em tempo real, todos os cantos e aspectos da festa de Iemanjá! Odoyá!

CORREIO traz todos os segredos da festa e explica o culto a Iemanjá aqui, nesse link

Fotos: CORREIO

Olha o presente oficial da festa de Iemanjá deste ano! Esse presente é guardado - em segredo - pela Colônia de Pescadores Z1 do Rio Vermelho. Às 15h30 ele vai para o mar. Há seis meses, um jogo de búzios decidiu qual seria o presente levado ao mar para Iemanjá. Depois, três meses antes da festa, um novo jogo confirma se a orixá aceita a oferenda. A imagem foi entregue ao terreiro Ale Axé Jibayê há um mês. A imagem foi feita por um artesão que prefere não se identificar há um mês e, há 15 dias, estava no templo, localizado em Itinga.

Foto: Fernanda Santana/CORREIO





Não é só por dinheiro. Luiz Amaro, 19 anos, vende fitinhas em toda festa de Iemanjá. Ele não tem religião, mas a fé na rainha das águas vai além. "Minha tia é do Candomblé e já vi ela incorporada por Iemanjá algumas vezes. Quando isso acontece, sinto uma grande paz".

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

O importante é sambar...





Zero maturidade para ver esse sol nascer! Aff, Salvador é linda d+ :)

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

É S-A-M-B-A!

O dia já nasceu e o Rio Vermelho está cheio de devotos de Iemanjá! Odoyá!

A assistente social Nelia Ribeiro é filha de Oxum e faz questão de render suas homenagens a ela, antes da festa de Iemanjá: "Foi a criatura que me raspou. Com fé e com Oxum eu alcancei muitas coisas que queria".



Foto: Priscila Natividade/CORREIO

Antes de ir para o Rio Vermelho, o estudante Maurício Lobo decidiu participar pela primeira vez, da entrega do balaio de Oxum: "Vim mais para sentir a emoção de perto, antes de ir para o Rio Vermelho. É uma energia muito forte. Me arrepiei o tempo todo".

Foto: Priscila Natividade/CORREIO

Por volta de 1h desde domingo (2), adeptos do candomblé entregaram o presente a Oxum. O ritual acontece todos os anos no Dique do Tororó na madrugada do 2 de fevereiro, em uma reverência a orixá que representa a água doce. "Ela é a rainha da água doce. Oxum também merece. Esse presente tem que agradar a todos", é o que afirma Heloisa Santos, do terreiro Ilê Axé Jbayê, de Itinga. Heloísa estava em um dos barcos que entregaram o presente a Oxum, no Dique.

As amigas Bárbara Moura e Mônica Aparecida também preferem começar as homenagens a Iemanjá na véspera do dia 2 de fevereiro. Entre os pedidos, muita proteção. "Ela é nossa paz, nosso sossego. É Iemanjá quem traz tudo isso", afirma Mônica. Bárbara acredita que a véspera é mais animada do que o 2 de fevereiro mesmo :"No dia é muita mivuca, empurra empurra. Hoje o axé é mais leve".

Foto: Priscila Natividade/CORREIO

A radialista Daniela Souza todo ano deposita suas flores para Iemanjá no balaio de Dumas. Daniela é paulista mas mora em Salvador há 17 anos e desde então, rende suas homenagens para Iemanjá. "É uma festa muito linda, muito feminina. É o acolhimento, que o mundo precisa".

Foto: Priscila Natividade/CORREIO

Há 20 anos, a artista multimídia Ana Dumas monta junto com os amigos e faz a entrega do balaio para Iemanjá na véspera da festa. "Quando começamos era três ou quatro balaios e hoje a coisa tomou uma proporção que teve até engarrafamento de balaio. A nossa oferenda foca no verdadeiro significado para gente que é referenciar Iemanjá pela força da água que ela representa", afirma Dumas, que junto com o balaio trouxe para o Rio Vermelho o seu carrinho multimídia com muita música também para saudar a Rainha do mar.









Os primeiros a saudar Iemanjá

Nossa repórter Priscila Natividade foi a primeira a saudar Iemanjá aqui da nossa equipe. Desde o finalzinho da noite de sábado (01) ela circula pelo Rio Vermelho e Dique do Tororó atrás de gente devoto da rainha das águas. Você pode acompanhar por aqui e também no nosso Instagram @correio24horas



Vai de carro?

As mudanças no trânsito começam a partir do sábado (1°) e seguem até as 6h da segunda-feira (3). No Rio Vermelho serão instaladas barreiras e desvios do fluxo de veículos pela Superinten- dência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Com isso, será proibido estacionar e circular com veículos em determinadas vias e, em outras, haverá estacionamentos provisórios. Fique ligado.

Vias que terão o trânsito bloqueado:

Rua da Paciência, Travessa Prudente de Moraes, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Rua Almerinda Dutra, Rua João Gomes, Rua Conselheiro Pedro Luiz e Largo da Mariquita, Avenida Cardeal da Silva (trecho entre a Travessa Prudente de Moraes e a Rua José Taboada Vidal), Rua Vieira Lopes (trecho entre a Rua Conselheiro Pedro Luiz e a Rua Potiguares), Rua Odilon Santos, Rua do Meio, Rua Potiguares, Travessa Basílio de Magalhães, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Rua Dr. Antônio Queiroz Muniz, Rua do Barro Vermelho, Rua do Mirante, Avenida Juracy Magalhães (trecho entre a Rua Oswaldo Cruz e a Rua Potiguares).

Onde terá desvio de trânsito:

Avenida Oceânica (na altura da Rua da Paciência, na interseção com a Rua Eurycles de Mattos), Avenida Cardeal da Silva (à altura da Rua Almirante Barroso), Rua Oswaldo Cruz (na interseção com a Avenida Juracy Magalhães Júnior), Rua Conselheiro Pedro Luiz (na altura do retorno para a Avenida Vasco da Gama).

Ruas que vão funcionar em sentido duplo de tráfego:

Nelson Galo (a partir da interseção com a Archibaldo Baleeiro), Marquês de Monte Santo (no trecho entre a Doutor Antônio Queiroz Muniz e a Odilon Santos), e na Odilon Santos (entre a Marquês de Monte Santo e a Monte Conselho).

Opções de tráfego:

As avenidas Oceânica, Anita Garibaldi, Juracy Magalhães Jr, Cardeal da Silva (até a interseção com a Rua Almirante Barroso) e Vasco da Gama, assim como as ruas Almirante Barroso (até a Odorico Odilon) e Oswaldo Cruz (até o Bompreço).

Onde terão barreiras de trânsito que vão bloquear a via a partir da 0h do dia 2:

O fluxo será bloqueado nas seguintes vias: Rua Odilon Santos/ Travessa Basílio de Magalhães; ruas Oswaldo Cruz/ Nelson Galo; Travessa Basílio de Magalhães/ Rua Potiguares; Rua Oswaldo Cruz/ Avenida Juracy Magalhães Junior; ruas Ilhéus/ Vieira Lopes; ruas Vieira Lopes/ Conselheiro Pedro Luiz; ruas Canavieiras/ Conselheiro Pedro Luiz; Rua Itabuna/ Avenida Cardeal da Silva; Rua José Taboada Vidal; Travessa Prudente de Moraes/ Rua da Paciência; Travessa Lydio Mesquita/ Rua da Paciência; Rua Almirante Barroso/ Praça Marechal Aristóteles de Souza Dantas; ruas Alexandre de Gusmão/ Almirante Barroso/ Avenida Oceânica.

Vai de ônibus?

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar a operação de 15 linhas de ônibus até 1h de segunda (3), para atender aos frequen- tadores do evento.

Confira as linhas:

Conjunto Pirajá I – Pituba; Fazenda Coutos – Pituba; Alto de Santa Terezinha/Rio Sena – Pituba; Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato – Pituba; Boca do Rio - Ribeira; Vale dos Rios/ Stiep R3; Nordeste – Ribeira; Barbalho – Iguatemi; Santa Mônica - Pituba; Aeroporto – Lapa; Pau da Lima – Nordeste; Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/ 7 de Abril – Barra; Sussuarana – Barra R2; Cabula VI – Pituba; Mata Escura – Pituba

Vai de táxi/ mototáxi?

Os usuários terão cinco pontos de táxis nas redondezas da festa.

###

Onde encontrar um ponto de táxi/ mototáxi?

Eles estarão, localizados nos largos da Mariquita e Santana, Parque Cruz Aguiar, Praça Carlos Batalha e próximo ao Bompreço do Rio Vermelho. A população poderá contar também com um ponto de mototáxi que ficará situado nas proximidades do Bompreço, ao lado do ponto de táxis.



Se passar mal, pra onde ir?

Haverá um módulo assistencial da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na Rua Vieira Neto. Com 10 leitos, a estrutura funcionará das 7h às 22h e terá médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor. Uma ambulância do Samu ficará à disposição para agir em casos mais graves. A equipe promoverá ações estratégicas junto à Unidade de Pronto Atendimento dos Barris (UPA Barris), localizada na rotatória do Vale dos Barris, na Avenida Centenário.

Fiscalização

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvi- mento e Urbanismo (Sedur) vai coibir a ocupação e uso de marquises, exibição de publicidade de atividades irregulares. Proprietários de bares serão orientados sobre a proibição de comerciali- zação de bebidas em garrafas de vidro.

Ambulantes

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vai atuar com 60 profissionais equipes móveis em toda a extensão da festa. Fiscais vão realizar o ordenamento do espaço público, distribuição e organização dos ambulantes e proteção da marca patrocinadora do evento (Ambev/ Bohemia). O uso de equipa- mentos autorizados também será observado.

Segurança

Pouco mais de mil profissionais da Segurança Pública atuarão na festa. As equipes estarão distribuídas e em pontos estratégicos (vias de acessos, pontos de ônibus e principais avenidas no entorno). Cerca de 892 policiais militares atuarão no esquema de policiamento.

Como será o policiamento?

Terão portais de Aborda- gens, Bases Comunitárias de Segurança Móveis, postos elevados de observação e patrulhas. Além da 12ª Companhia Independente da PM, efetivos de unidades especializadas (Esquadrão Águia, Opera- ções Gemeos e Apolo, Cavala- ria, Batalhões de Choque, de Policiamento Turístico (Beptur) e de Eventos (Bepe) reforçarão o patrulhamento ostensivo.

De olho nos excessos

O Corpo de Bombeiros Milita terá 136 profissionais distribuídos ao longo do percurso da festa. As principais preocupações serão a falta de hidratação diante do calor, consumo excessivo de bebidas al- coólicas e os acessos ao mar.

Reforço na delegacia

37 profissionais entre delegados, escrivães e investigadores serão empregados na Delegacia Especial de Área, no Largo de Santana, e na 7ª Delegacia Territorial para atender a população.

Guarda municipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará com 160 agentes. Os guardas realizarão ações de patrulhamento ao longo do circuito.

Salva-vidas

A Salvamar terá uma equipe de dez profissionais para ocorrências de afogamento.

Poluição sonora

Seis agentes de combate à poluição sonora fiscalizarão se os estabeleci- mentos comerciais estão licenciados e utilizando som dentro dos níveis permitidos pela Lei do Silêncio, de até 70 decibéis, entre 7h e 22h, e até 60 decibéis, das 22h às 7h.

