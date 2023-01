SIIIU! Filho de Talisca diverte CR7 ao imitar famosa comemoração

Cristiano Ronaldo parece estar se enturmando bem com seus novos companheiros no Al Nassr - e, em especial, com o baiano Anderson Talisca. Destaque do time da Arábia Saudita, o atacante brasileiro postou nas redes sociais momentos fofos de interação entre o filho Samuel e o craque português.

Em um dos vídeos publicados pelo ex-Bahia, o menino aparece fazendo a comemoração típica de CR7, o 'siiiu', nos vestiários do clube. O astro cai na gargalhada ao ver a cena. Samuel e Cristiano ainda se divertiram batendo bola. "Obrigado, lenda. Você é inspiração", escreveu Talisca em uma das postagens.

O brasileiro era o principal jogador do clube árabe até a chegada do português. Na atual temporada,Talisca tem 11 gols em 12 jogos pelo Al Nassr.