Silo que soterrou trabalhador foi feito com material velho, diz funcionário

O silo de cimento que desabou sobre um caminhão betoneira e matou soterrado o motorista Edvan Rangel Ribeiro, 33 anos, em uma empresa de cimento no bairro do Retiro, em Salvador, foi construído com 'material velho e resoldado'. É o que afirma um funcionário da Massa Fort, que estava funcionando pela primeira vez em sua nova sede na última terça-feira (28), quando o acidente ocorreu.

De acordo com ele, que não quis se identificar com medo de represálias no trabalho, o material já dava sinal de problemas e era de segunda mão. "Eles fizeram a estrutura [o silo] para segurar 100 toneladas, mas com uns ferros já antigos que eles pintaram e 'resoldaram'. Uma ferragem toda usada que reformaram e deu uns estalos de manhã", conta ele, afirmando não imaginar o risco que corria.

Os funcionários afirmam que a transição para a nova sede foi feita às pressas, sem o cuidado necessário. Outro colega de Edvan, que também não se identifica, afirma que não houve uma empresa contratada para fazer a montagem da usina, que foi construída sem os alvarás necessários nesse tipo de obra.

"Eu não sou perito, porém a gente entende algumas coisas e aquela estrutura do silo dava para notar que não suportaria tanto peso. Tanto é que começamos trabalhar ontem e já aconteceu essa tragédia", afirma ele, lembrando da impressão que os trabalhadores tiveram ao chegar no local.

Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO)

Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO) Perícia foi realizada no local (Arisson Marinho/CORREIO)

Ao lembrar do momento do acidente, o primeiro funcionário, que presenciou tudo, relata que Edvan estava lavando o seu caminhão betoneira quando a estrutura cedeu e o cimento desceu de vez, sem que ele tivesse a chance de escapar.

"A mangueira que a gente usa para lavar o caminhão fica debaixo do silo e ele estava lá fazendo tudo direitinho para deixar tudo limpo. Começou lavar com a betoneira batendo e foi a hora que caiu. Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu", fala ele, revoltado com a falta de segurança de trabalho na empresa.

Presencialmente e por ligação, a reportagem tentou ouvir a Massa Fort sobre a situação e entender se havia problemas estruturais na empresa, mas ninguém quis se manifestar e as ligações não foram atendidas até o fechamento desta reportagem.

Nesta quarta-feira (1°), o Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou um inquérito para apurar as responsabilidades trabalhistas sobre o acidente. O órgão vai solicitar informações da Polícia Civil, dos Bombeiros e da Superintendência Regional do Trabalho da Bahia. A intenção é verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Equipamento de risco

Em menos de dois meses, essa é a quarta morte de um trabalhador em silos - reservatório de produtos - na Bahia. As três primeiras aconteceram em silos de soja, ainda em janeiro, em Luís Eduardo Magalhães. No dia 16 de janeiro, Carleandro Marques, de 27 anos, morreu ao cair em um silo enquanto fazia manutenção do depósito em uma fábrica de rações.

Doze dias depois, em 28 de janeiro, outro caso parecido na mesma cidade: dois homens morreram após caírem em outro silo, que armazenava farelo de soja, e serem sugados.

Dentre as 100 mortes por acidente de trabalho em 2021 no estado, duas foram por sufocamento, mostra levantamento do MPT na Bahia. As mortes em silos são causadas, sobretudo, por queda ou asfixia - pela falta de oxigênio na cápsula. Ambas geram soterramento.

Especialistas alertam que o silo é um ambiente de risco em razão de ter único acesso de entrada e saída, altura - podendo chegar a 20 metros - e toneladas de grãos que abriga. Além do soterramento, o equipamento ainda apresenta risco de corte, visto que o silo é feito de ferro, e engolfamento - quando a pessoa aspira os grãos e fica sufocada.

O coordenador de Defesa do Meio Ambiente no MPT, Ilan Fonseca explica que a estatística de 2021 não especifica se as mortes aconteceram em silos, mas afirma que os índices estão subnotificados porque o comunicado de acidente é feito pelas empresas, não pelo trabalhador ou família da vítima. A instituição ainda não tem os números de 2022. A reportagem encontrou registro de trabalhador morto também no último sábado em uma fazenda no Mato Grosso.

O consultor em segurança do trabalho Daniel Álvares reconhece que o equipamento é de risco, seja de acidente ou óbito, mas diz que não vê ocorrências com frequência. “O que aconteceu foi uma sequência de acidentes que chamou atenção de todos, quando na realidade não é frequente acontecer”, diz.

“Local confinado tem gases contaminantes, risco elétrico, risco de explosão, risco de queda. Quando não se cumpre normas, potencializa o risco. Silo não é para ter nada de fiação, mas já conheci pessoas que colocam para iluminar. Cada caso é um caso”, declara sobre a causa.

Nos casos em Luís Eduardo Magalhães, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) comunicou que qualquer informação sobre as circunstâncias do fato serão dadas apenas quando o laudo for liberado. A entidade não deu prazo. Sobre a morte de Edvan, em Salvador, o DPT também foi procurado após realizar perícia no local. No entanto, não respondeu sobre até o fechamento desta matéria.

Protocolos de segurança

O coordenador de Defesa do Meio Ambiente no MPT alerta que o silo é um ambiente com único acesso de entrada e saída e é preciso tomar cautelas, como cinto de segurança e supervisão externa quando houver alguém dentro do ambiente, para evitar acidentes fatais. “Quem está na cápsula não vai conseguir respirar lá dentro por muito tempo e quando envolve grãos é pior porque além de não conseguir respirar, o material que está lá dentro [grãos] vai entrar no organismo”, ressalta.

Trabalhadores precisam usar cordas de segurança na cintura para não ficar soterrados (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Ele denuncia que empregadores não costumam tomar os cuidados necessários, como a supervisão externa, e a falta de protocolos obedecidos e ensino ao trabalhador faz com que acidente aconteça por amadorismo.

Dono de cinco propriedades rurais em Luís Eduardo Magalhães, Paulo Closs, 64, diz que nunca teve acidente nas fazendas, mas discorda que a culpa seja do empregador. “A gente dá todo equipamento para o funcionário, só que as pessoas não respeitam, em período de muito calor eles não querem usar. Quando [a gente] chega lá de surpresa na fazenda eles estão sem equipamento, deixam no alojamento”, conta.

Apesar de fazer o resgate, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou não ter como saber se funcionários estavam ou não com equipamentos de segurança, pois os corpos estão sob cuidados do DPT para identificação e demais procedimentos legais

Relembre os casos

Dois trabalhadores morreram após cair em um silo na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu no último sábado (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois trabalhadores foram vítimas de engolfamento, em uma fazenda à altura do km 542 da BR-242. O silo tinha profundidade de cerca de 20 metros.

A equipe dos Bombeiros que atendeu a ocorrência precisou empregar técnicas de resgate vertical para concluir a operação. Toneladas de grãos de soja precisaram ser drenadas. Após a retirada das vítimas, os óbitos foram constatados, e os corpos encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia.

MPT de Barreiras

O Ministério Público do Trabalho (MPT), abriu inquérito para apurar as responsabilidades sobre o acidente que ocasionou a morte dos dois trabalhadores. O MPT está solicitando informações à Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros e aguarda o relatório de inspeção que será feito pelos auditores-fiscais do trabalho da Gerência Regional do Trabalho de Barreiras. O inquérito poderá resultar na proposta de um termo de ajuste de conduta ou em uma ação judicial caso se confirmem os descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho.



Dias antes do episódio, um outro trabalhador morreu ao cair em um silo de soja na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado. O acidente aconteceu na segunda-feira (16), em uma fábrica de rações. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Carleandro Almeida Marques, de 27 anos. De acordo com os trabalhadores locais, o rapaz estava fazendo a manutenção do depósito que armazenava em torno de 400 toneladas de farelo, quando aconteceu o acidente.

Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo da vítima do tonel. Para o resgate, a guarnição retirou toneladas de farelo do local. O trabalho durou cerca de seis horas. Após o resgate o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais. O caso foi registrado na Delegacia de Luís Eduardo Magalhães. Foram expedidas as guias de remoção e perícia.

Para fazendeiros da região, não é comum que os acidentes aconteçam, mas a região fica em destaque devido à concentração e propriedades rurais. Estima-se mais de mil fazendas na área. A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães solicitando posicionamento sobre os casos, mas a gestão disse que não se envolve com assuntos de empresas privadas.

A reportagem não conseguiu contato com familiares das vítimas até fechamento desta matéria.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo