Silva e Thales Breta, viúvo de Paulo Gustavo, estão se conhecendo melhor, diz jornal

O cantor Silva e o médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, estão em clima de paquera há alguns meses, segundo amigos próximos revelaram ao Jornal Extra.

O artista, solteiro desde o término com o estilista Renan Mantovanelli, e Thales, viúvo desde maio do ano passado, teriam sido apresentados por amigos em comum.

Mas apenas há algumas semanas, os encontros se tornaram frequentes. No Lollapalooza, Thales esteve no show do cantor com Juliana, irmã de Paulo Gustavo, em março.

Já em abril, eles se reencontraram em um festival em Belo Horizonte. O médico, inclusive, apareceu em fotos no camarim do capixaxa, ao lado de Samantha Schmutz e Marcus Majella.

No fim de semana passado, Silva ainda tocou Rock the Mountain, onde Thales esteve na plateia também com Majella e Samantha.

Não houve, entretanto, registro deles juntos. De acordo com o Extra, Thales não pretende assumir uma relação séria agora.