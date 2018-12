Silva lança Brisa, música em homenagem à Bahia; veja clipe

O cantor Silva lançou nesta sexta-feira (7) um single em homenagem à Bahia. "Brisa é uma homenagem de quem não é baiano, mas que admira muito e foi muito influenciado pela Bahia", escreveu o capixaba nas redes sociais.

A música, que já ganhou um clipe, foi tocada pela primeira vez no Teatro Castro Alves em setembro, durante a passagem da turnê Brasileiro por Salvador. Foi nessa ocasião também que o cantor gravou as cenas do clipe. "Quando toquei 'Brisa' primeira vez no Teatro Castro Alves e gravei o clipe em Salvador, percebi tudo fazendo exatamente o mesmo sentido das coisas que senti na hora de compor", comentou.

A canção foi produzida em parceria com seu irmão Lucas Silva e celebra o amor com influências de ritmos marcantes da Bahia. “Melhor vai ser quando a gente for pra Bahia / Brincar de esconder o sol e acender a brisa”, diz o cantor no refrão da música.

Dentre as locações escolhidas, estão o Pelourinho, o Palácio Rio Branco, o Cine Teatro Jandaia, localizado na Avenida J.J. Seabra (Baixa dos Sapateiros), a praia da Barra e Baía de Todos-os-Santos. O vídeo segue o conceito e o astral do clipe A Cor É Rosa, do álbum Brasileiro.

O cantor é convidado de Anitta no show do Festival de Verão neste sábado (8). Juntos, os dois gravaram a música Fica Tudo Bem, também presente no álbum brasileiro e uma das faixas a ganhar clipe. Será que além dela, ele vai cantar Brisa para o público soteropolitano amanhã?