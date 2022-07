Silvanno Salles é atração principal do 15° 'Forró Dú Pezinho', em Marechal Rondon

A 15ª edição do 'Forró Dú Pezinho', tradicional ressaca junina de Marechal Rondon, no subúrbio de Salvador, acontece nesses sábado (30) e domingo (31), na Arena Nira Guerreira - batizada com esse nome em homenagem à saudosa Rainha do Arrocha, filha da região. O espaço fica no final de linha do bairro, e o acesso para a celebração será gratuito e o show principal ficará por conta de Silvanno Salles, o Cantor Apaixonado.

A festa, idealizada pela produtora cultural e líder comunitária local Rita Batista, e realizada por ela e sua comissão de eventos, terá atrações para todos os gostos. Além de Silvanno, 7Kssio, Van Van Toda Hora, Chaveirinho do Arrocha, Juninho Loppez, A Gandaya, Magno Santé, Banda Release, Segunda Instância, Lucas Barretto também estão entre as atrações.

"Na realidade, essa seria a 17ª edição, mas, por causa da pandemia do covid-19, ficamos dois anos sem fazer o evento, então, ele vai debutar esse ano, com atrações ecléticas a pedido da comunidade", explicou Rita Batista.

Os barraqueiros e vendedores ambulantes que quiserem participar do evento devem se inscrever com Bira da Liga pelo telefone (71) 99158-3269.

Serviço

Forró Dú Pezinho 2022

Atrações: Silvanno Salles, 7Kssio, Van Van Toda Hora, Chaveirinho do Arrocha, Juninho Loppez, A Gandaya, Magno Santé, Banda Release, Segunda Instância, Lucas Barretto, entre outros.

Data: 30 e 31 de julho (sábado e domingo)

Hora: A partir das 17h, sábado (30), e a partir das 13h, domingo (31)

Local: Arena Nira Guerreira. Final de linha do bairro de Marechal Rondon, em Salvador

Mais informações: (71) 98909-0381.

Entrada gratuita.