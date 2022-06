Silvero Pereira comemora os 40 anos com bumbum à mostra

O ator Silvero Pereira está completando 40 anos nesta segunda (20) e aproveitou a celebração para compartilhar uma foto em que deixa o seu bumbum à mostra. Na imagem, o ator aparece com a sunga de estampa animal print sendo 'puxada'.

Nos Stories do Instagram, ele postou outras fotos com o look à beira da piscina, além dos bastidores do registro original, mostrando que seu amigo foi cortado, substituído pelo desenho de um cachorro

Silvero Pereira está atualmente na novela Pantanal em que vive o mordomo Zaquieu.