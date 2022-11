Silvero Pereira é ameaçado por síndico ao comemorar resultado das eleições

O ator Silvero Pereira, que participou de "Pantanal", fez um desabafo nas redes sociais após ter sido ameaçado pelo síndico do prédio onde mora por ter comemorado o resultado do segundo turno das Eleições 2022 neste domingo, 30, onde Lula (PT) venceu contra Jair Bolsonaro (PL). O artista nasceu no Ceará, mas hoje mora no Rio de Janeiro.

De acordo com o ator, ele teria saído do condomínio e ido para a rua, onde gritou e cantou o jingle da campanha de Lula, "Lula Lá", quando foi repreendido pelo síndico e sua família. “Eis que, em um determinado momento, veio o síndico do condomínio, rodeado de familiares, o filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida, e vieram em direção ao portão, dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora. Eu estava na rua. A filha dele, então, me chamou de ‘vagabundo’ e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse: ‘Do que você me chamou?’ E ela: ‘Vagabundo, você é um vagabundo’”, relatou.

“Eu sou um vagabundo? Eu, que não devo nada a este condomínio. Eu, que pago categoricamente, até adiantado, o condomínio. Pago o aluguel em dia, não devo absolutamente nada a nenhuma das pessoas daqui. Trabalho constantemente, emprego várias pessoas com o meu trabalho, dentro da cultura, dentro da arte que eu faço", desabafou.

Silvero ainda revelou que o síndico chegou a ameaçá-lo. "Recebi uma leve ameaça do síndico, dizendo: ‘O que é teu está guardado. Você vai sofrer sérias consequências com isso’. É isso, agora eu estou aguardando as consequências do síndico”, comentou.