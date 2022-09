Silvero Pereira revela carteira de identidade de José Leôncio, em Pantanal

Já em clima de despedida de Pantanal, Silvero Pereira, que vive o peão Zaquieu na novela, compartilhou nas redes imagens dos bastidores das gravações, com uma relíquia especial: o RG de José Leôncio.

"Duas semanas pra encerrar as gravações e o coração anda acelerado , apertado e emocionado por fazer parte dessa história", escreveu ele na legenda.

Na identidade do pai de Jove, é possível perceber que a produção utilizou a imagem de Renato Góes, que vive o rei do gado na primeira fase. No verso, os nomes completos do pai e mãe do peão também ganham destaque.