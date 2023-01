Silvia Abravanel revela que demissão de Yudi foi por corte de cabelo

A apresentadora Silvia Abravanel, do SBT, foi a convidada do programa A Tarde é Sua, da RedeTV! para conversar sobre a vida pessoal. No bate-papo com Sonia Abrão, a filha de Silvio Santos revelou o real motivo da demissão de Yudi Tamashiro.

O jovem era apresentador do Bom Dia & Cia, que era exibido todas as manhãs na emissora. Entretanto, um certo dia, Yudi chegou com um corte de cabelo que não foi aprovado por Silvio Santos. A filha do dono Baú da Felicidade tinha achado estranho o visual, mas preferiu não comentar.

“Quando ele chegou no estúdio, eu olhei e pensei: ‘meu Deus, o que aconteceu aqui?’, mas deixei quieto”, disse. Em seguida, ela contou que o pai reclamou do visual: “Quando ele [Silvio Santos] me chamou na sala dele, perguntou: ‘quem autorizou [que ele pintasse o cabelo]?’. (...) Eu já sabia que ia ser um problema, porque ele [Silvio] tem uma coisa com cabelo”.

Depois de muito embate, Yudi disse que não iria mudar o cabelo e Silvio acabou pedindo o desligamento do jovem da emissora da família. Silvia Abravanel revelou que o apresentador era bastante problemático.

"Eu tinha que ficar policiando ele porque às vezes, ele chegava de balada, ele fazia as peripécias, sempre foi muito mulherengo, chegava bêbado no estúdio”, revelou.