Silvia Machete faz show performático e cheio de sátira

Performática, cheia de humor e sátira, a cantora carioca Silvia Machete apresenta o show inédito Dussek veste Machete, neste sábado (18) e domingo (19), no Café-Teatro Rubi. Acompanhada pelo pianista Danilo Andrade, a anfitriã capricha na descontração para apresentar uma seleção de músicas do compositor conterrâneo Eduardo Dussek, como Aventura, Cabelos Negros e Chocant.

“O mundo do Dussek é bem atraente para mim: romântico, exagerado e crítico. Escolhi as canções mais teatrais para esses espetáculos. Trabalhar com Dussek é sempre diversão garantida. Visualmente também foi divertido montar esse repertório final”, conta Silvia Machete que, assim como Dussek, começou a carreira trabalhando no teatro.

Serviço

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves, 1.109, Pituba).

Quando: Sábado (18) e domingo (19), às 20h30.

Ingresso: R$ 50 | R$ 25 e R$ 30 | R$ 15 (balcão).

Vendas: teatro e Ingresso Rápido.

Clube Correio: 49% de desconto na inteira.