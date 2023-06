Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, morre aos 86 anos

O ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do Milan, Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos na manhã desta segunda-feira (12). Ele tratava uma leucemia e, recentemente, foi diagnosticado com um quadro de infecção pulmonar.

Berlusconi estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de Marta Fascina, sua esposa, e seus filhos, segundo informações da mídia italiana.

Há três dias, ele foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente.

Berlusconi tinha uma fortuna de quase US$ 7 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões), segundo a última atualização do ranking de bilionários da Forbes, e era o 5º mais rico da Itália. No ranking mundial da Forbes, era o 348º mais rico.

O italiano esteve no centro de uma série de investigações e julgamentos, quase todos abertos depois que ele entrou na política em 1994. Ao todo, ele enfrentou 35 processos criminais, mas obteve apenas uma condenação definitiva.