Silvio Santos é vacinado com a terceira dose da vacina contra a covid-19

Silvio Santos, 90, recebeu na quinta-feira, 28, a terceira dose da vacina contra covid-19. Em agosto deste ano, com as duas doses, o apresentador e dono do SBT testou positivo para o novo coronavírus.



A foto de Silvio com as profissionais de saúde foi compartilhada nas redes sociais pela assessora de imprensa da emissora, Maisa Alves.



Em traje inusitado, usando um pijama preto, o ícone da televisão brasileira aparece sorrindo ao lado dos funcionários do SUS da UBS Real Parque, onde ele recebeu as três doses.



"Silvio Santos vem aí com a terceira dose. Glória!", disse Maisa, indicando que o apresentador pode voltar aos estúdios do SBT para gravar o Programa Silvio Santos.



Rapidamente, a postagem recebeu vários comentários de fãs pedindo a volta do comunicador. "Meu véinho, te amo muito. Volta logo para alegrar os nossos domingos", escreveu um seguidor.



"Que alegria ver essa imagem. Volta logo Silvio", pediu outro. "O maior apresentador do mundo!", comemorou um admirador.



Teste positivo

No dia 13 de agosto, mesmo dia da morte do ator Tarcísio Meira por complicações da covid-19, Silvio Santos testou positivo para o novo coronavírus.



"A gente teve muito medo. Ele estava com uma fraqueza estranha, com febre, e o médico decidiu fazer o teste de covid. Por mais que meu pai tenha tomado as duas doses da vacina, todas as precauções, ficou isolado durante muito tempo... na hora que se sentiu imunizado, ele resolveu voltar a gravar", contou a filha Patrícia Abravanel no programa Vem Pra Cá, no SBT.



Ela revelou ainda que Silvio foi levado para o hospital Albert Einstein para fazer uma série de exames, que duraram bastante tempo. Ao final, os médicos queriam interná-lo, mas ele já estava se arrumando para ir embora.



A família tentou esconder as roupas do apresentador, que acabou fugindo do hospital de avental. "Ele arrancou todos os negócios [eletrodos], conseguiu sair da barreira de médicos. Saiu do hospital, pediu carro e, quando sentou [no veículo], disse: 'Um soldado não desiste no meio da batalha, ele não para durante a guerra. Eu senti que, se eu ficasse no hospital, iria perder'. Para ele, tem sido muito melhor ficar em casa do que no hospital", avaliou Patrícia na época.



Silvio não teve maiores complicações pela doença e se recuperou bem. Porém, continua isolado em casa e ainda não voltou aos estúdios do SBT.