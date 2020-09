Sim, é possível harmonizar vinho com caruru

A vida é muito curta para não harmonizar vinho e caruru! E, sim, eu sei: parece pernóstico querer combinar um prato tão cheio de religiosidade e regionalidade, repleto de sabores e texturas, com uma taça de algo que remete a outro universo.

E é aí que está a delícia subversiva do ato! Nada melhor para tirar os brancos, rosés, espumantes e tintos de seu lugares aparentemente aristocráticos do que combiná-los com algo afetivo e popular. Uma coisa eu prometo: a mistura em nada vai parecer forçada no paladar!

Para que o match seja mais favorável à comida, sem roubar seu brilho, já sugiro tirar os tintos encorpados da jogada. Nem combina! Gosto a ideia dos brancos levinhos e com boa acidez, como um bom e fresco Sauvignon Blanc do Chile ou da Nova Zelândia; um Pedro Ximénez e Verdejo de Novo Mundo ou os bem minerais, como os feitos com a uva Vermentino.

Estes, assim como os espumantes brut brancos e rosés (de envelhecimento não muito longo), vão deixar a refeição fresca e ajudar no paladar com o dendê e a pimenta.

Na medida

Para dar um passo adiante em estrutura, com uma harmonização mais equiparada, tente rosés do Novo Mundo, como os de Merlot e Malbec. “Eles carregam frescor e fruta, porém com maior peso de boca”, indica o sommelier soteropolitano Ednaldo Fonseca, que sugere o Casa Valduga Terroir Merlot Rosé.

Já para Carol Sousa, chef e especialista em vinhos, um vinho laranja carregará a acidez e os taninos necessários à harmonia enogastronômica. “O Las Criollas de Don Graciano Field Blend (R$ 180, Adega Terroir) ainda tem amplitude aromática, fica perfeito”, indica.

Opções interessantes:

Terranova Verdejo 2020 (R$ 30, Baco Vinhos) - Frutado, aromático, fresco e com um preço convidativo, este branco do Vale do São Francisco vai fazer um bom par com seu caruru sem pesar no bolso.

Ponto Nero Live Celebration Glera (R$ 50, BOX 111) - Elaborado com a mesma uva dos Proseccos, carrega a jovialidade, o frescor e a cremosidade necessários à harmonização.

Espumante Nocturno Brut Rosé (R$ 64,90, Grand Cru Barra) - De cor salmão intensa e 100% Bonarda, este borbulhante argentino traz aromas de rosa e frutas como cereja, framboesa e morango. Um espumante com mais estrutura para seu almoço!

Amansado Pedro Ximénez (R$ 150, Adega Terroir) - Para quem deseja sair do óbvio, este branco orgânico e argentino, de vinhedos de Luján de Cuyo, traz bastante acidez e leveza.