Sim, é real: Anitta se junta ao game Free Fire em novo clipe

Free Fire e Anitta, o que os dois têm a ver um com o outro? Engana-se quem falar que não tem nada: a cantora fez uma parceria com a plataforma e lançou o clipe de 'Tropa', seu novo single em parceria com Luck Muzik. O universo do jogo Free Fire foi a inspiração tanto para a faixa quanto para o clipe. Veja abaixo.

A canção mistura sons do pop e do funk, além de incorporar em sua letra elementos conhecidos da comunidade ‘gamer’. Referência do Trap Funk no Brasil, Muzik já produziu diversos hits, com MC Mirella, por exemplo. Ele agora celebra a parceria com Anitta.

“É uma honra e uma satisfação pra mim estar trabalhando com a Anitta, uma das maiores artistas que temos no Brasil e no mundo. Em pleno 2022, a gente poder proporcionar experiências e aprendizado me deixa muito feliz. Anitta é braba", exclamou o produtor.

Anitta quis participar de perto da criação d’A Patroa, personagem que ela assume no Free Fire e também no filme.

“Eu escolhi cada detalhe da minha bonequinha. Eu e a minha estilista, a gente desenhou cada parte da roupa, cada pedacinho, cabelo, olho, tatuagem, tudo. Fizemos os desenhos, mandamos para eles e, depois, fomos para a parte da aprovação, fazendo as alterações necessárias. Foi um trabalhão”, contou.

No vídeo vemos ‘A Patroa’ contracenando com as personagens Kelly, Moco e Shani, que formam seu squad, em muitas cenas de ação, com explosões, carros, aviões e uma coreografia inédita.

Além disso, influenciadores e personalidades famosas do universo do jogo participam do videoclipe, como Bruno Goes (@nobru), Cerol (@cerol), Maellen (@maellenoficial), Camilota XP (@camilotaxp), Patrick Natividade (@natividadeff) e Palominha (@palominhay).



A direção ficou por conta do premiado diretor americano Christian Breslauer, que trabalhou com Anitta em “Boys Don’t Cry” e com artistas como The Weeknd, Lil Nas X, Marshmello e Doja Cat.

A brasileira acompanhou de perto todo o processo, para garantir que todos os cenários refletissem a atmosfera do jogo da maneira mais fiel possível.