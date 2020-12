Sim e Tomba são bairros com mais casos de covid-10 em Feira de Santana

A prefeitura de Feira de Santana divulgou na quinta-feira (24) a lista de casos de covid-19 na cidade divididos por bairros. O Sim está à frente, com 1.216 casos confirmados. Em seguida aparece o Tomba, com 1.007 casos do novo coronavírus registrados. O top 3 é completado pelo bairro de Mangueira, com 893 registros da doença.

Feira de Sananta foi a primeira cidade da Bahia a registrar casos da covid-19, ainda no mês de março. A cidade teve até agora 17.028 casos, com 340 mortes.

Veja a lista dos dez bairros com mais casos de covid na cidade:

Sim (1.216)

Tomba (1.007)

Mangabeira (893)

Parque Ipê (699)

Brasilia (697)

Campo Limpo (677)

Papagaio (640)

Santa Mônica (611)

Conjunto Feira X (543)

Jardim Cruzeiro (522)