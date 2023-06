Simaria se apresenta sozinha em um palco após romper com a irmã, Simone

A cantora Simaria se apresentou pela primeira vez sozinha após o fim da dupla com a irmã, Simone. O show foi neste sábado, 10, na cidade de Penedo, interior de Alagoas. O evento São João da Vila foi organizado por Carlinhos Maia.



A cantora abriu a apresentação com a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Usando um chapéu e um figurino curtinho, ela também cantou músicas antigas da época da dupla com a irmã, além de alguns sucessos de quando integrava a banda Forró do Muído.

MARAVILHOSA ???? Simaria retorno aos palcos, no São João da Vila, contagia o público com os sucessos na sua voz! Que momento ???? pic.twitter.com/G5hdmrULdq — AMO SERTANEJO (@amosertanejo_) June 11, 2023

Simone e Simaria anunciaram a separação em agosto de 2022, após 18 anos de dupla. Simone já se apresentou sozinha após o término da dupla e continuou a carreira de cantora, já Simaria focou nas redes sociais.No Twitter, Simaria na VILA foi um dos assuntos mais comentados. Os fãs da cantora enalteceram a apresentação dela e foram só elogios. "Eu tô presa nesse vídeo desde ontem desse nosso amor, tenho sorte de te conhecer Simaria", disse uma fã."A Simaria de 2007 surgiu ontem desse seis anos depois para presentear nós fãs com um repertório cheio de forró , amor e autenticidade. O lugar dela é ali, em cima dos palcos da vida, estarei aqui para te aplaudir em todas as suas escolhas. Você é única", disse outro perfil.