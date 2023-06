SIMM Salvador tem vagas de emprego nesta sexta-feira (16) com salários de até R$ 2,5 mil

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Operador de Empilhadeira

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B e curso de Operador de empilhadeira.

Salário R$1.500,00 + benefícios

5 Vagas

Serralheiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar Administrativo (VAGA PARA ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto exclusivamento em Administração (estar cursando a partir do 4º semestre a noite), sem experiência, ter conhecimento pacote office

Salário R$827,48 + benefícios

2 Vagas

Lavador de Caminhões

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário R$1.320,00 + benefícios

2 Vagas

Soldador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e residir no alojamento da empresa em Vitória da Conquista

Salário R$2,332,00 + benefícios

2 Vagas

Borracheiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para viajar

Salário R$1.480,71 + benefícios

2 Vagas

Mecânico de Caminhão IV

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e residir no alojamento da empresa em Vitória da Conquista

Salário R$2.596,60 + benefícios

2 Vagas

Agente de Turismo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para bairros próximos a Estação Mussurunga

Salário R$1.644,66 + benefícios

1 Vaga

Assistente de Suporte

Ensino superior incompleto em Tecnologia da Informação (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), 6 meses de experiência, vaga zoneada para bairros próximos a Estação Mussurunga

Salário R$1.644,66 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com boleamento e noções de fermentação, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Atendente de Padaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com atendimento ao público, produção de pães e noções de fermentação, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de telemarketing ativo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Operador de Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter experiência com caixa em: loja ou padaria ou delicatessen ou mercadinho ou atendente de telemarketing, disponibilidade para fechamento de loja.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Operador de Monitoramento

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Supervisor de Cosméticos (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência requisitos imprescindíveis: ter experiência no ramo de cosméticos e disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Ajudante de embalador (Vaga temporária de 90 dias)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em fábrica de embalagem de alimentos,

VAGA ZONEADA PARA MORADORES DE SIMÕES FILHO

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Cozinheiro hospitalar

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico de Edificações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: domínio avançado em autocad; experiência em estrutura metálica e gerenciamento de projetos; conhecimento geral em civil, obras.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Salgadeiro ou Masseiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Consultor imobiliário

Ensino médio completo, ter conhecimento no pacote office.

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Cozinha em Fast Food

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência fast food, produção em larga escala, ser dinâmico e ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário R$1.322,00 + benefícios

3 Vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de pacote office

Comissão + benefícios

3 Vagas

Assistente Administrativo (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando a partir do 1º semestre a noite), sem experiência, imprescindível conhecimento intermediário pacote office (word e excel)

Bolsa: 500,00 + transporte

1 Vaga

Vendedor Interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Conforme a Nova Lei Trabalhista a forma de contratação será em Regime Parcial de Horas

Salário 660,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Porteiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga