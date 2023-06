SIMM Salvador tem vagas de emprego nesta terça-feira (13) com salários de até R$ 1,9 mil

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento a partir das 17:30h. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Auxiliar de Escritório

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento do pacote office (word e excel)

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico de Refrigeração

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter curso na área será um diferencial

Salário R$1.510,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento intermediário com pacote office, ter CNH A ou B será um diferencial.

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Fazenda Grande do Retiro.

Salário R$1.391,50 + benefícios

1 Vaga

Promotor de vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Fazenda Grande do Retiro.

Salário R$1.391,50 + benefícios

1 Vaga

Office Boy

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento do pacote office e com rotinas administrativas, disponibilidade de horário.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Assistente Financeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento intermediário com pacote office e com rotinas administrativas.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor de Cosméticos (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Supervisor de Cosméticos (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência requisitos imprescindíveis: ter experiência no ramo de cosméticos e disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento de pacote office

Comissão + benefícios

1 Vaga

Supervisor de Manobrista

Ensino Médio Completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH B e conhecimento em veículo automático.

Salário R$1.500,00 + benefícios

1 Vaga

Salgadeiro ou Masseiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Analista de Marketing (VAGA DE ESTÁGIO)

Ensino superior incompleto em Publicidade (estar cursando a partir do 6º semestre manhã ou noite), sem experiência

Bolsa a combinar + transporte

1 Vaga

Auxiliar de limpeza

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para Lauro de Freitas

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Motoniveladora

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: CNH D, curso de manuseio de equipamentos de construção

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Supervisor de Telemarketing

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência, ter disponibilidade total de horário

Salário R$1.950,00 + benefícios

1 Vaga

Soldador Maçariqueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em empresa no ramo de reclagem de ferro

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de Transportes

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em empresa no ramo de reclagem de ferro, experiência com frota de Caminhão e Carreta

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Mecânico de ônibus

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, imprescindível: CNH D, experiência com manutenção corretiva e preventiva, MOOP, mecânica transmissão a diesel, desejável curso na área

Salário R$1959,21 + benefícios

4 Vagas

Auxiliar de Refrigeração em Ônibus

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência com instalação e manutenção em ônibus, desejável curso na área

Salário R$1.368,59 + benefícios

3 Vagas

Auxiliar administrativo (vagas exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário R$1.459,81 + benefícios

1 Vaga

Ajudante de Produção de Estruturas Metálicas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência nas áreas de construção civil ou industrial.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para Lauro de Freitas

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga