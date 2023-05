SIMM Salvador tem vagas de emprego nesta terça-feira (30) com salários de até R$ 1,8 mil

Os candidatos deverão acessar o site do SIMM para agendar o atendimento a partir das 17h30. (Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento) O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Serralheiro

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, desejável curso de Eletrodo revestido.

Salário R$1.885,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Logistica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A, conhecimento pacote office, ter CNH B ou D será um diferencial

Salário R$1.800,00 + benefícios

1 Vaga

Assistente Financeiro

Ensino superior completo em Administração ou Gestão Financeiro ou áreas afins, 6 meses de experiência, ter conhecimento de pacote office

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de mecânico de autos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Repositor de mercadorias

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter experiência nos ramos de: adesivos, espumas e tecidos será um diferencial

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de Fast Food

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter perfil de liderança, experiência no ramo de fast food, com vendas e faturamento, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Chefe de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter perfil de liderança, experiência com fast food, produção de larga escala e disponibilidade em horário de shopping

Salário R$1.850,80 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: experiência com restaurante ou fast food e ter disponibilidade para trabalhar m horário de shopping

Salário R$1.322,00 + benefícios

4 Vagas

Professor de séries iniciais

Ensino superior completo - Pedagogia , 6 meses de experiência, ter fácil acesso a região da Fazenda Grande do Retiro.

Salário R$1.800,00 + benefícios

3 Vagas

Eletrotécnico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em sistema de alarme de incêncio, curso na área.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Analista de pesquisa e mercado (estágio)

Ensino superio cursando Administração, Estatística, Economia, Contabilidade ou Ciências Naturais a partir do 2º semestre, sem experiência, imprescindível ter conhecimento em Powerpoint e Excel Intermediário.

Bolsa: 700,00 + benefícios

1 Vaga

Assistente de mídias sociais (estágio)

Ensino superior cursando Publicidade e Propaganda, Comunicação Social ou Administração a partir do 2º semestre, sem experiência, informática intermediária.

Bolsa: 700,00 + benefícios

1 Vaga

Passador de roupas Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado em lavanderia.

Salário R$1.500,00 + benefícios

2 Vagas

Instalador hidráulico

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado em serviços de solda , instalação de bombas , tubulação , combate a incêndio.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Bombeiro civil (vaga temporária 04 dias)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível curso atualizado e credenciamento no CBMBA, ter disponibilidade para trabalhar em Evento Junino.

Salário a combinar

30 Vagas

Manobrista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B definitiva, conhecimento de informática, habilidade com veículos automáticos e manuais.

Salário R$1.400,00 + benefícios

5 Vagas

Salgadeiro ou Masseiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter fácil acesso a Lauro de Freitas e Vilas do Atlântico

Salário R$1.320,00 + benefícios

1 Vaga

Capoteiro

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cortador e Riscador de roupa

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, desejável conhecimento na área hospitalar

Salário R$1.588,36 + benefícios

1 Vaga

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: Conhecimento de Informática e habilidade com atendimento ao público

Salário R$1.431,10 + benefícios

2 Vagas