Simões Filho: 2 homens são presos após polícia localizar ferro velho usado para desmanche

Dois homens foram presos por receptação após equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) localizaram em Simões Filho um ferro velho utilizado para desmanche de veículos roubados. O flagrante foi realizado na última segunda-feira (5). Um Chevrolet Ônix adulterado, com registro de apropriação indébita na cidade de Lauro de Freitas, quatro portas de carros com restrição de roubo, um caminhão guincho com sinais de adulteração e usado para furtar veículos, e várias peças de carros roubados foram apreendidos no local.

O ferro velho foi interditado e os materiais vão passar por perícia. A dupla presa está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia. Outras diligências serão realizadas para identificar e localizar todos os envolvidos no esquema criminoso.