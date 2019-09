Simões Filho: polícia investiga se corpo achado carbonizado é de italiano desaparecido

A Polícia Civil da Bahia investiga se um corpo encontrado carbonizado na tarde do último domingo (25) no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, é do italiano Luca Romania, 41 anos. De acordo com o Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), Luca havia desaparecido no dia anterior.

(Foto: Reprodução/DPP)

O CORREIO conversou com um parente da vítima, que preferiu não se identificar. Ele disse que Luca foi visto pela última vez no Shopping Acesso Norte, no mesmo dia em que desapareceu. Depois disso, a família não teve mais notícias do italiano.

Ainda segundo informações do familiar, Luca era casado com uma baiana e morava em Salvador há bastante tempo. Não foi especificado há quantos anos ele residia na capital baiana. A esposa da vítima não quis se pronunciar. "Está todo mundo muito abalado", afirmou o parente.

O CORREIO entrou em contato com o Departamento de Policia Técnica, que informou que há um corpo carbonizado no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) que aguarda perícia para identificação. A Polícia Civil aguarda o laudo do IMLNR para dar segmento às investigações.

Ainda não há informações sobre o sepultamento.