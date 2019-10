Simona Halep salva match point e bate Andreescu no WTA Finals

A ucraniana Elina Svitolina, atual campeã do WTA Finals, e a romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo, venceram em suas estreias na restrita competição, disputada em Shenzhen, na China, nesta segunda-feira (28). O torneio reúne as oito melhores tenistas da temporada.

Svitolina foi a primeira a entrar em quadra, na abertura da rodada. Em um duelo equilibrado, a ucraniana derrotou a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (14/12) e 6/4, em 1h53min de duelo, na quadra dura (cor de rosa) da competição chinesa.

Atual número oito do mundo a tenista da Ucrânia obteve três quebras de saque ao longo da partida, contra duas da rival checa Svitolina foi mais regular em praticamente todos os fundamentos ao longo do confronto. Já Pliskova, vice-líder do ranking, oscilou demais, principalmente no saque: foram sete aces e seis duplas faltas.

Foi a estreia do Grupo Roxo no WTA Finals. E Svitolina e Halep despontaram na liderança da chave. As quatro tenistas voltam a se enfrentar somente na quarta-feira. Halep somou sua primeira vitória no duelo de campeãs de Grand Slam. Enquanto a romena venceu em Wimbledon, a canadense Bianca Andreescu levantou o troféu no US Open, no mês passado.

No primeiro jogo entre as duas tenistas no circuito, Andreescu chegou a ter um match point, mas não aproveitou sua grande chance. Halep buscou a virada no placar para fechar o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/3, em 2h34min.

Quinta colocada do ranking, Halep começou mal a partida e foi alvo fácil da embalada canadense, de apenas 19 anos. A romena só reagiu a partir do segundo set. Ela chegou a ceder 15 break points à rival, que aproveitou sete destas chances. Halep, ao mesmo tempo, obteve seis quebras sobre a adversária, quarta do ranking da WTA.

A romena, contudo, fez valer a maior experiência e regularidade no terceiro set. E sustentou uma quebra de vantagem para confirmar a vitória.

Nesta terça-feira (29), o Grupo Vermelho terá sua segunda rodada - a primeira foi disputada no domingo (27). A australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo, vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, e a checa Petra Kvitova terá pela frente a suíça Belinda Bencic.