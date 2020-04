Simone Biles confessa ter chorado com adiamento da Olimpíada

O adiamento dos Jogos de Tóquio para o ano que vem fez a maior atleta da atualidade chorar. A norte-americana, de 23 anos, revelou seu descontentamento, nesta quarta-feira (1º0, em entrevista ao "The Talk Show", mas falou também do "treinamento" com o cachorro, de sua preparação para a sua segunda Olimpíada e da prioridade em se cuidar da saúde mundial.

"Chorei, mas no final das contas, foi a decisão certa", disse Biles. "Precisamos ter certeza de que todos os Estados Unidos e o mundo estão seguros", afirmou a atleta, que domina a ginástica nos últimos sete anos.

Por causa do coronavírus, Biles está se exercitando em sua casa em Columbus, Ohio. Além dos trabalhos abdominais, flexibilidade e força, a ganhadora de quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos do Rio-2916, "treina" com o cachorro em passeios diários.

"Mentalmente, mais um ano, acho que isso vai nos afetar", disse Biles, que passou um ano "sabático" em 2017 para relaxar o corpo Voltou ainda melhor e soma 25 pódios, com 19 medalhas de ouro em campeonatos mundiais.

A americana, de 1,45 metro de altura, planeja como poderá ser seu retorno aos treinamentos. "Só estou tentando me manter saudável e em forma antes que eu possa retornar ao ginásio e iniciar o processo de treinamento novamente".