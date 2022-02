Simone Biles está noiva de jogador da NFL: 'Tudo o que eu sonhei'

O amor está no ar! Simone Biles, estrela da ginástica artística mundial, anunciou que está noiva. A novidade foi compartilhada pela americana nesta terça-feira (15), nas redes sociais. A campeã olímpica disse o 'sim' ao jogador de futebol americano Jonathan Owens.

"O sim mais fácil de todos! Mal posso esperar para passar todo o sempre e sempre com você. Você é tudo que eu sonhei e muito mais! Vamos nos casar, noivo", escreveu a atleta. Os dois estão juntos desde meados de 2020.

Safety do Houston Texans, da NFL, Owens também compartilhou fotos do pedido de casamento, e afirmou que foi uma surpresa. "Ela não tinha a menor ideia do que estava por vir", escreveu, agradecendo aos amigos pela ajuda. Ele também comemorou: "Estou pronto para o 'para sempre' com você".

O anel de diamantes foi produzido pela Zo Frost&Co, joalheria norte-americana famosa principalmente entre jogadores profissionais da NFL e da NBA.

Simone Biles ganhou quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Em Tóquio-2020, a atleta de 24 anos decidiu não disputar várias provas, optando por preservar sua saúde mental. Ainda assim, conquistou uma prata, na disputa por equipes femininas, e um bronze, na trave.

A americana foi eleita atleta do ano de 2021 pela revista Time. Foi um reconhecimento pela coragem de Simone de ter aberto o diálogo sobre sua saúde mental e priorizado o próprio bem-estar, mesmo durante as Olimpíadas de Tóquio.

A ginasta também foi o rosto de um movimento contra o abuso no esporte. A multicampeã reuniu outras atletas em um processo judicial contra Larry Nasser, ex-médico da seleção norte-americana de ginástica artística, acusado de abusos físicos, sexuais e morais. Ele foi processado por mais de 250 mulheres.